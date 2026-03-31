© Foto: Christian Schultz/dpaNovo Nordisk startet eine neue Strategie gegen Eli Lilly - mit hohen Einsparungen für Patienten.Der dänische Pharmariese Novo Nordisk führt in den USA ein Abonnementmodell für sein Adipositas-Medikament Wegovy ein, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gab. Laut CNBC ist dieser Schritt eine strategische Maßnahme zur Stärkung der Marktposition gegenüber dem Konkurrenten Eli Lilly. Das Programm richtet sich an Selbstzahler und bietet feste monatliche Preise im Rahmen von 3-, 6- oder 12-Monats-Verträgen für Injektionen oder die beiden höchsten Dosierungen der kürzlich eingeführten Tabletten. Die potenziellen Einsparungen werden auf rund 1.200 US-Dollar pro Jahr geschätzt. Der …Den vollständigen Artikel lesen
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