Aktien von Chemieunternehmen sind zuletzt gut gelaufen. Doch laut einer neuen Studie von Kepler Cheuvreux könnte nun die Rallye bei den Aktien von BASF und Fuchs vorbei sein. Das steckt konkret dahinter. Chemiewerte waren in der Frühphase des Krieges stark belastet worden, zeigten sich aber zuletzt erholt in der Annahme, dass die Lage in Nahost die globale Chemikalien-Versorgung verknappt und europäische Anbieter von steigenden Preisen profitieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE