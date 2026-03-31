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Dow Jones News
31.03.2026 18:27 Uhr
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XETRA-SCHLUSS/Erholung setzt sich fort - Redcare profitiert

DJ XETRA-SCHLUSS/Erholung setzt sich fort - Redcare profitiert

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt hat sich am Dienstag die Erholung fortgesetzt. Für den DAX ging es um 0,5 Prozent auf 22.680 Punkte nach oben. Das erste Quartal 2026 ist nun Geschichte, für den DAX bedeutet dies nach dem deutlichen Plus der letzten beiden Jahre zunächst ein Minus von über 7 Prozent gegenüber dem Jahresbeginn. Die Finanzmärkte hatten zuletzt deeskalierende Signale im gegenwärtigen Konflikt im Nahen Osten als Hinweis auf ein mögliches baldiges Ende der militärischen Auseinandersetzungen interpretiert. Zwar zeichneten sich die Parameter für eine Waffenruhe zunehmend ab, doch bleibt die Dauer des energiepolitischen Schocks weiterhin unsicher.

Elliot Hentov, Stratege bei State Street, geht im Basisszenario mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 60 Prozent von einem vergleichsweise kurzen Konflikt aus. Gleichzeitig sieht der Experte ein nicht unerhebliches Risikoszenario mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 40 Prozent. In diesem Fall könnte das iranische Regime weiterhin ausreichend Drohnenkapazitäten besitzen, um Störungen der Energieversorgung aufrechtzuerhalten und den Konflikt über mehrere Monate zu verlängern. In einem solchen Szenario könnten die Energiepreise deutlich steigen - der Ölpreis könnte bis Ende April auf 120 bis 150 US-Dollar klettern.

Nach dem Plus am Vortag ging es für Redcare Pharmacy um weitere 12 Prozent nach oben. Treiber ist hier die aktuelle Diskussion, die Kosten für das Gesundheitswesen zu senken. Die Analysten von Metzler werten die aktuellen Vorschläge der Finanzkommission für Gesundheit als positiv für Online-Apotheken, da Patienten bei höheren Kosten verstärkt nach günstigeren Angeboten suchten.

Derweil haben die Analysten der Citi die Aktie von Rheinmetall (+2,5%) in ihr Universum mit "Neutral" aufgenommen. Die derzeitige Nachfrage nach Munition sei so hoch, dass fast die gesamte Produktion in die Ukraine gehe. Obwohl die Dauer des Ukraine-Krieges und die Größe der Lagerbestände unbekannt seien, werde davon ausgegangen, dass der Konflikt 2028 ende und der Wiederaufbau der Lagerbestände fünf bis zehn Jahre dauere.

Nach besseren Zahlen legte die Energiekontor-Aktie um gut 8 Prozent zu. Der Vosteuergewinn für das abgelaufene Jahr liegt mit 40,5 Millionen Euro über der MPCM-Schätzung von 36,1 Millionen Euro. Auch der Dividendenvorschlag von 1 Euro je Aktie ist besser als die Prognose von 0,60 Euro. 

=== 
Index     zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX       22.680  0,5    -7,6 
DAX-Future   22.861  1,0    -8,1 
XDAX      22.676  1,0    -7,8 
MDAX      28.151  1,3    -8,1 
TecDAX      3.422  1,1    -5,8 
SDAX      16.493  0,6    -4,0 
zuletzt   +/- Ticks 
Bund-Future   125,50   32 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 31, 2026 11:51 ET (15:51 GMT)

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