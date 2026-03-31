Mit einem Plus von rund 13 Prozent setzt sich die Aktie der Online-Apotheke Redcare Pharmacy am Dienstag mit weitem Abstand an die Spitze im MDAX. Der zuletzt arg gebeutelte Nebenwert kann von einem positiven Analystenkommentar profitieren und sich damit wieder deutlicher von den Mehrjahrestiefs nach oben absetzen.Das Bankhaus Metzler leitet positive Impulse von den Reformvorschlägen für das deutsche Krankenkassen-System ab. Eine Expertenkommission hatte insgesamt 66 Vorschläge vorgelegt, über die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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