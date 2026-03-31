Schnäppchenjäger aufgepasst: Die Aktie von Redcare Pharmacy erlebte Anfang März einen extremen Einbruch (zeitweise über -20% an einem Tag), nachdem das Unternehmen seine Profitabilitätsziele gesenkt hatte. Nun wagen sich mutige institutionelle und private Anleger wieder an die Front. Der Kurs steigt seit Kurzem wieder - hat der Winterschlaf ein Ende? Klartext statt Fomo Hier laufen zwei Szenarien parallel ab: Schnäppchenjäger kaufen Anteile der größten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de