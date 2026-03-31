Eine Stellungnahme des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv Bern - Das heute vom SECO veröffentlichte Monitoring der Regulierungsbelastung unterstreicht, was der sgv seit Jahren betont: Bürokratie ist die grösste Sorge der Schweizer KMU. Der Verband fordert einfache Regeln, klare Entlastungen und eine objektive Erfassung der tatsächlichen Belastungen. Der Schweizerische Gewerbeverband sgv begrüsst die Lancierung des neuen Monitorings der Regulierungsbelastung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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