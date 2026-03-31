Die Bundesnetzagentur will Ende Mai erste Leitplanken für die künftige Netzentgeltsystematik vorlegen. Auf dem Battery Business and Development Forum wurde zugleich deutlich, dass erst das Zusammenspiel mit flexiblen Netzanschlussvereinbarungen über die Wirtschaftlichkeit von Batteriespeichern entscheiden dürfte. Auf dem Battery Business and Development Forum in Frankfurt stand am Dienstag eine Frage im Raum, die die Branche seit Monaten umtreibt: Wird die Netzentgeltbefreiung für Batteriespeicher fallen und wenn ja, wie? Rund 530 Teilnehmer aus Entwicklung, Projektierung und Vermarktung warteten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland