Der globale Technologieführer erweitert seine Mitgliedschaft, um die Zukunft von Smart Homes und gewerblichen Gebäuden voranzutreiben

Die Thread Group, ein Branchenverband, der Herausforderungen in den Bereichen IoT-Konvergenz, Sicherheit, Energieversorgung und Architektur adressiert, hat heute bekannt gegeben, dass Schneider Electric dem Board of Directors beigetreten ist. Schneider Electric ist bereits seit 2015 Mitglied der Thread Group und wird von nun an eine aktivere Rolle bei der Gestaltung der Zukunft des drahtlosen Thread-Netzwerkprotokolls übernehmen.

Dieser Beitritt erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die Organisation, nachdem Thread kürzlich die Marke von 1000 Verbraucherprodukten überstiegen hat und wir die Expansion in kommerzielle Märkte weiter vorantreiben. Thread 1.4 bietet für gewerbliche und industrielle Anwendungen erhebliche Vorteile, einschließlich nahtloser Kommunikation, erhöhter Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit bei umfangreichen IoT-Implementierungen.

"Die gesamte Thread Group wird von dem verstärkten Engagement von Schneider Electric bei unseren Vorhaben profitieren", so Vividh Siddha, President der Thread Group. "Das Unternehmen ist seit mehr als einem Jahrzehnt ein engagiertes Mitglied und verfügt über unschätzbares Fachwissen in den Bereichen Energiemanagement und Gebäudeautomation, das insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden Verbreitung von Thread sowohl im Smart-Home-Bereich als auch in gewerblichen Gebäuden von enormem Wert ist."

In einer Zeit, in der sich die IoT-Branche zunehmend auf offene Standards konzentriert, wird der strategische Input von Schneider Electric helfen, die Einführung von Thread als Netzwerk-Backbone für IoT-Geräte durch die Förderung der Interoperabilität und Konvergenz sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich zu beschleunigen.

"Schneider Electric ist seit langem ein Vorreiter im Bereich offener Standards als Schlüssel zu nachhaltigen, effizienten und zukunftssicheren intelligenten Gebäuden", so Alban Notin, Standardization Leader bei Schneider Electric. "Als langjähriges Mitglied konnten wir beobachten, wie sich Thread zu einer robusten, sicheren und energiesparenden Basis für das Internet der Dinge entwickelt hat. Wir freuen uns darauf, die Einführung offener Standards, die unseren Kunden Interoperabilität und Nachhaltigkeit bieten, auch in Zukunft zu unterstützen."

Schneider Electric schließt sich dem bestehenden Board of Directors an, zu dessen Mitgliedern bereits Amazon, Apple, ASSA ABLOY, Fortune Brands Innovations, Google, Lutron, Inventronics, Nordic Semiconductors, NXP Semiconductors, Qualcomm, Siemens, Silicon Labs und Samsung SmartThings gehören.

Über die Thread Group

Die 2013 ins Leben gerufene gemeinnützige Organisation Thread Group verfolgt das Ziel, Thread zur Grundlage für das Internet der Dinge in Privathaushalten und gewerblichen Immobilien zu machen. Thread basiert auf offenen Standards und ist ein energieeffizientes drahtloses Netzwerkprotokoll, das direkte, durchgängige, sichere und skalierbare Verbindungen zwischen IoT-Geräten, Mobilgeräten und dem Internet ermöglicht. Da Thread IP-basiert ist, kann es nahtlos in die verschiedensten Umgebungen, Apps, Geräte und Clouds integriert werden. Die Thread Group hat ein strenges Zertifizierungsprogramm entwickelt, um die Interoperabilität der Geräte und eine positive Benutzererfahrung zu gewährleisten. Thread wird von führenden Unternehmen der Branche unterstützt, darunter Amazon, Apple, ASSA ABLOY, Fortune Brands Innovations, Google, Lutron, Inventronics, Nordic Semiconductors, NXP Semiconductors, Qualcomm, Siemens, Silicon Labs und Samsung SmartThings.

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