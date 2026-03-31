Brüssel - Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas will den Druck auf Russland durch ein intensiveres Vorgehen gegen die russische Schattenflotte weiter erhöhen. "Wir brauchen mehr wirtschaftlichen Druck auf Russland", sagte sie am Dienstag den "Tagesthemen" der ARD.



Man müsse "mit der Schattenflotte etwas tun". Das sei "ein Instrument, was Russland nutzt, um Öl zu verteilen und so mit den Einkünften auch den Krieg zu finanzieren", so Kallas. "Hier müssen wir kreativ sein."



Anlässlich ihres Besuches im ukrainischen Butscha sagte die EU-Außenbeauftragte, man müsse jetzt "mit der Verfolgung der Täter beginnen, obwohl das schwierig ist". Denn wenn "der Krieg ein Ende findet", bräuchte man "die Sicherheit, dass die Menschen, die gelitten haben, Gerechtigkeit sehen".



Auf die Frage, ob durch den Krieg im Nahen Osten Waffen, die eigentlich für die Ukraine bestimmt seien, umgeleitet würden, antwortete Kallas, es sei "ein Fokuswettbewerb zwischen diesen beiden Kriegen". Sie hätte die Nato gefragt, ob "Gerät, das Europa finanziert", in den Nahen Osten gehe. Die Antwort wäre gewesen: "Das stimmt nicht." Es gehe weiter in die Ukraine wie geplant.





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