NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Im Gegensatz zum Markt gehe er davon aus, dass der Sportwagenbauer seinen Umsatz und sein operatives Ergebnis (Ebit) im Vergleich zum Vorjahr erhöht haben könnte, schrieb Tom Narayan am Dienstag. Dann das Management habe von einem nachlassenden Gegenwind von der Währungsseite gesprochen. Hinzu komme ein verbesserter Produktmix angesichts gestiegener Auslieferungen in die USA./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 14:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 14:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0011585146
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 14:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 14:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0011585146
© 2026 dpa-AFX-Analyser