CapVest Partners LLP ("CapVest"), eine weltweit führende Investmentgesellschaft, gibt heute den Abschluss der Übernahme der Mehrheitsanteile an der STADA Arzneimittel AG ("STADA" oder das "Unternehmen") bekannt, einem führenden Gesundheits- und Pharmaunternehmen, das sich auf Consumer Healthcare, Generika und Spezialpharmazeutika spezialisiert hat.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260331512724/de/

Aufbauend auf den starken Ergebnissen des Jahres 2025 ermöglicht der Abschluss der Transaktion den Teams von CapVest und STADA, ihre ehrgeizigen Pläne zur Beschleunigung des weltweiten Wachstums des Unternehmens gemeinsam voranzutreiben und Kapital für organisches Wachstum sowie neue strategische Akquisitionen einzusetzen.

Mit derzeit fast 12.000 Mitarbeitern weltweit ist STADA eine führende, diversifizierte globale Gesundheitsplattform mit strategischem Fokus auf Consumer Healthcare, Generika und Spezialpharmazeutika. Das Unternehmen gab kürzlich einen Rekordumsatz von 4,3 Milliarden Euro bekannt, was einem Anstieg von 6 gegenüber dem Vorjahr entspricht, sowie ein bereinigtes EBITDA von 961 Millionen Euro im Geschäftsjahr, das ein Allzeithoch darstellt.

Peter Goldschmidt, Vorstandsvorsitzender von STADA, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, dass die Transaktion nun abgeschlossen ist. Das fundierte Wissen und die Erfahrung von CapVest im Gesundheitswesen sowie ihr Engagement, unsere weiteren Wachstumsambitionen zu unterstützen, werden ein großer Gewinn sein, wenn wir unsere spannenden Pläne für das Unternehmen umsetzen."

Matt Fargie, Partner bei CapVest, sagte: "Während wir an der Vollendung dieser Transaktion gearbeitet haben, hat das STADA-Team weiterhin starkes Wachstum in allen Schlüsselregionen sowie in den Bereichen Consumer Healthcare, Generika, Biosimilars und innovative Arzneimittel gezeigt. Wir freuen uns, nun in der Lage zu sein, aktiv mit dem Team zusammenzuarbeiten, um unsere ehrgeizigen gemeinsamen Pläne für das Unternehmen umzusetzen."

Die Transaktion wurde nach Erfüllung aller behördlichen Genehmigungen und sonstigen üblichen Abschlussbedingungen vollzogen.

Über CapVest

CapVest ist ein führender internationaler Private-Equity-Investor, der mit ambitionierten Unternehmen zusammenarbeitet, die lebenswichtige Güter und Dienstleistungen anbieten, um deren Geschäft zu transformieren. Als aktiver und geduldiger Investor hat CapVest eine starke Erfolgsbilanz bei der Erzielung attraktiver Renditen aufgebaut, indem das Unternehmen eng mit dem Management zusammenarbeitet, um die Größe und Reichweite seiner Portfoliounternehmen durch eine Kombination aus organischem und akquisitionsgetriebenem Wachstum zu transformieren. CapVest strebt Investitionen in äußerst widerstandsfähige Branchen an, in denen die Nachfrage nach den Produkten oder Dienstleistungen nicht diskretionär ist. Zu den Kernsektoren zählen das Gesundheitswesen, Basiskonsumgüter und unverzichtbare Dienstleistungen.

Über die STADA Arzneimittel AG

Die STADA Arzneimittel AG hat ihren Hauptsitz in Bad Vilbel, Deutschland. Das Unternehmen konzentriert sich auf eine Drei-Säulen-Strategie, bestehend aus Consumer-Healthcare-Produkten, Generika und Spezialpharmazeutika. Weltweit vertreibt die STADA Arzneimittel AG ihre Produkte in über 100 Ländern. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte STADA einen Konzernumsatz von 4.296 Mio. und ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (adj. cc EBITDA) von 961 Mio. €. Zum 31. Dezember 2025 beschäftigte STADA weltweit 11.749 Mitarbeiter.

Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Gewinnprognose oder -schätzung für einen beliebigen Zeitraum dar und sollten auch nicht als solche ausgelegt werden; sie sollten auch nicht als Anhaltspunkt für die zukünftige Geschäftsentwicklung von STADA herangezogen werden. Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen zur zukünftigen Finanzlage von STADA, zu Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit dem Geschäft, der Strategie, den Investitionen, den prognostizierten Kosten sowie den Plänen und Zielen von STADA für die zukünftige Geschäftstätigkeit, können als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden. Wörter wie "glauben", "erwarten", "voraussehen", "könnte", "annehmen", "planen", "beabsichtigen", "wird", "sollte", "schätzen", "Risiko" und ähnliche Ausdrücke oder die Verneinungen dieser Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. STADA übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Es wird keine Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Erreichung oder Angemessenheit von Prognosen, Zielen, Schätzungen oder Vorhersagen gegeben.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar. Weder der Inhalt der STADA-Website noch Websites, die über Hyperlinks auf der STADA-Website erreichbar sind, sind Bestandteil dieser Mitteilung oder Teil davon. Die Verbreitung dieser Mitteilung kann gesetzlich beschränkt sein. Personen, in deren Besitz diese Mitteilung gelangt, sollten sich über solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Die Nichtbeachtung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen. Es werden weder Geld noch Wertpapiere oder sonstige Gegenleistungen erbeten; sollten solche als Reaktion auf die hierin enthaltenen Informationen gesendet werden, werden sie nicht angenommen.

Diese Mitteilung enthält Informationen, die vor ihrer Veröffentlichung möglicherweise Insiderinformationen im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (16. April 2014) darstellten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260331512724/de/

Contacts:

STADA Informationen für Journalisten

STADA Arzneimittel AG Medienbeziehungen

Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel Deutschland

Telefon: +49 (0) 6101 603-165

E-Mail: press@stada.de

Oder besuchen Sie unsere Website unter Newsroom Medien STADA

Folgen Sie @stadaGroup auf LinkedIn

STADA Informationen für Kapitalmarktteilnehmer

STADA Arzneimittel AG Investoren- Kreditorenbeziehungen

Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel Deutschland

Telefon: +49 (0) 6101 603-4689

Fax: +49 (0) 6101 603-215

E-Mail: ir@stada.de

CapVest Medienkontakt

Ben Valdimarsson Reputation Inc

Telefon: +44 (0) 7889 805 930