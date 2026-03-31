Nach der Gema hat jetzt der erste große Buchverlag gegen einen KI-Anbieter in Deutschland geklagt. Konkret geht es um Penguin Random House, das ChatGPT vorwirft, unerlaubt Texte und Bilder der Drache-Kokosnuss-Reihe wiedergegeben zu haben. Im November 2025 hatte die Musikverwertungsgesellschaft Gema vor dem Landgericht München einen juristischen Teilerfolg gegen OpenAI und dessen KI-Chatbot ChatGPT feiern können. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n