New York - Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Krieges hat den US-Aktienmarkt am Dienstag beflügelt. Die wichtigsten Indizes zogen deutlich an, nachdem Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump und des iranischen Präsidenten Massud Peseschkian bei den Anlegern für Zuversicht gesorgt hatten. Als Antrieb hinzukam ein gesunkener Ölpreis, der die jüngsten Inflationssorgen zumindest in Schach hielt. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 2,49 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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