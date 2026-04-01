Berlin - Kurz vor Ostern hat die SPD die stark gestiegenen Preise für Schokohasen scharf kritisiert und politische Konsequenzen gefordert. "Dass der Preis beliebter Marken-Schokoosterhasen auch dieses Jahr ohne sachlichen Grund immer weiter steigt, während die Kakaopreise sinken, kann man nur noch als Abzocke der Hersteller bezeichnen", sagte SPD-Fraktionsvize Esra Limbacher der "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe).



Limbacher behauptete, bis zu 22 Prozent teurer würden die Schokoladenprodukte großer Konzerne zu Ostern angeboten. "Obwohl sich der Preis von Kakaobohnen in den letzten zwei Jahren halbiert hat. Man muss davon ausgehen, dass von 8,99 Euro für einen 200-Gramm-Hasen über vier Euro Gewinn beim Hersteller hängen bleiben", so der SPD-Politiker.



So werde unter dem Deckmantel globaler Krisen "das liebgewonnene Geschenk für Kinder immer mehr zur Kostenfrage". Gerade deshalb sei auch für solche Produkte eine Preisbeobachtungsstelle in der Lebensmittelwirtschaft nötig, wie sie im Koalitionsvertrag vorgesehen sei. Mehr Transparenz helfe mündigen Verbrauchern, "bewusster einzukaufen - und vielleicht das eine oder andere überteuerte Produkt einfach stehen zu lassen", sagte Limbacher.





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