Online-Verkäufe übersteigen die Verkäufe im stationären Handel um das Sechsfache, da der digitale und KI-gestützte Handel weltweit rasant zunimmt

NielsenIQ (NYSE:NIQ), ein Weltmarktführer im Bereich Verbraucherinformationen, hat heute seinen State of Beauty 2026-Bericht veröffentlicht. Aus diesem geht hervor, dass der globale Beauty-Markt im Vergleich zum Vorjahr um 10 gewachsen ist, wobei der E-Commerce sechsmal schneller expandierte als der stationäre Handel. Die Ergebnisse verdeutlichen einen starken Trend hin zu einem digital orientierten, durch KI beeinflussten Handel in den wichtigsten globalen Märkten.

Die Erwartungen der Verbraucher in Bezug auf Komfort, Personalisierung und nahtlose digitale Erlebnisse steigen beständig an und damit nimmt auch der Anpassungsdruck für Beauty-Marken zu. Ob KI-gestützte Produktentdeckung, Social Commerce oder Livestream-Shopping: Der Weg zum Kauf verläuft immer dynamischer und erfordert daher von den Marken, schneller zu sein und die Verbraucher in einem zunehmend komplexen Ökosystem anzusprechen.

Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem State of Beauty 2026-Bericht:

Der weltweite Umsatz im Beauty-Bereich stieg im Vergleich zum Vorjahr um 10 %, vor allem getrieben durch die starke digitale Dynamik

E-Commerce verzeichnet ein sechsmal schnelleres Wachstum als der stationäre Handel und revolutioniert damit die Vertriebsstrategien

49 der Verbraucher sind bereit, für lokal hergestellte Produkte mehr zu bezahlen, was die zunehmende Bedeutung von Authentizität und Vertrauen widerspiegelt

52 sind bereit, für mehr Komfort einen Aufpreis zu zahlen und Zeitersparnis ist ein entscheidender Faktor bei Kaufentscheidungen

63 der Verbraucher räumen psychischer Gesundheit hohe Priorität ein, was einen anhaltenden Trend hin zu holistischer Schönheitspflege signalisiert

"Der Beauty-Markt erlebt derzeit eine neue Wachstumsphase, die sowohl von Resilienz als auch von zunehmender Komplexität geprägt ist", so Tara James Taylor, SVP, Beauty Vertical, NIQ. "Verbraucher geben ihr Geld bewusster aus und suchen nach Produkten, die einen echten Mehrwert, Unkompliziertheit und Wohlbefinden bieten. Gleichzeitig transformieren KI und der digitale Handel die Art und Weise, wie Verbraucher Produkte entdecken und bewerten ein Vorteil für Marken, die in digitalen Ökosystemen klar und konstant präsent sind."

Digitale Verhaltensweisen beschleunigen diese Transformation. Mittlerweile nutzt über die Hälfte der Verbraucher KI-gestützte Einkaufstools und 49 erhalten bereits Beauty-Empfehlungen von generativer KI. Auch Social Commerce gewinnt weiter an Dynamik 53 der Verbraucher kaufen über soziale Plattformen ein, 22 direkt über den TikTok Shop. In China macht Livestreaming 70 des Beauty-Umsatzes auf Plattformen wie Douyin aus, was die zunehmende Bedeutung des Content-gesteuerten Handels unterstreicht.

Diese Verschiebungen definieren die Art und Weise neu, wie Produkte entdeckt, bewertet und gekauft werden. Sie machen aus Online-Interaktionen unmittelbare Conversions und sorgen für ein nachhaltiges Wachstum der Kategorie.

Da KI, Social Commerce und digitale Ökosysteme die Customer Journey grundlegend verändern, werden Marken, die in intuitive, transparente und datengestützte Erlebnisse investieren, am besten positioniert sein, um Vertrauen aufzubauen und in der nächsten Beauty-Ära Wachstum zu erzielen.

Über den Bericht

Der State of Beauty Report 2026 von NIQ basiert auf POS-Daten aus dem Einzelhandel aus 9 Kategorien in 52 Märkten. Ergänzt wird der Bericht durch Verbraucherpanels und fortschrittliche Datenerhebungsmethoden, einschließlich Web-Scraping, um ein umfassendes Bild des weltweiten Kaufverhaltens im Bereich Beauty zu vermitteln.

Um den vollständige Bericht herunterzuladen, besuchen Sie bitte: Hier klicken.

FAQ: State of Beauty 2026

Welche Faktoren treiben das Wachstum auf dem globalen Beauty-Markt voran?

Der globale Beauty-Markt wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 10 %, was in erster Linie auf die rasante Expansion des E-Commerce zurückzuführen ist, der sechsmal schneller wächst als der stationäre Handel. Digitale Kanäle, Social Commerce und KI-gestützte Produktentdeckung beschleunigen die Kundenbindung und die Konversionsrate.

Wie beeinflusst KI Kaufentscheidungen im Beauty-Bereich?

KI beeinflusst zunehmend, wie Verbraucher Produkte entdecken und bewerten. Über die Hälfte der Verbraucher probiert KI-gestützte Einkaufstools aus und 49 erhalten bereits Beauty-Empfehlungen von generativer KI was dabei hilft, die Entscheidungsfindung zu optimieren und das Einkaufserlebnis zu personalisieren.

Welche Rolle spielt Social Commerce beim Wachstum des Beauty-Sektors?

Social Commerce ist ein wesentlicher Treiber für die Kategorieerweiterung. Über die Hälfte der Verbraucher (53 %) kauft mittlerweile über soziale Plattformen ein und 22 kaufen direkt über TikTok Shop. In Märkten wie China dominiert das Livestreaming und der Großteil der Beauty-Verkäufe auf Plattformen wie Douyin wird durch Live-Inhalte generiert.

Was hat für die Beauty-Kunden von heute oberste Priorität?

Verbraucher kaufen immer bewusster und wertorientierter ein. Zu den Hauptprioritäten gehören Komfort, Authentizität und Wohlbefinden 52 sind bereit, für Komfort mehr zu bezahlen, 49 für lokal hergestellte Produkte, und 63 betrachten psychisches Wohlbefinden als entscheidend für ihre Kaufentscheidungen im Beauty-Bereich.

Wie sollten Marken auf diese Veränderungen reagieren?

Marken müssen datengesteuerte Digital-First-Strategien einführen, die den sich weiterentwickelnden Erwartungen der Verbraucher gerecht werden. Dies umfasst unter anderem Investitionen in KI-gestützte Erlebnisse, die Stärkung der Präsenz auf Social-Media- und E-Commerce-Plattformen sowie die Bereitstellung transparenter, intuitiver und wertorientierter Produktangebote.

Was ist das Besondere an den Daten und Erkenntnissen von NIQ?

NIQ kombiniert einen der umfassendsten Datensätze über Verbraucher und Einzelhandel der Welt mit fortschrittlicher KI und Analytik, um Unternehmen ein besseres Verständnis darüber zu vermitteln, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und was sie als Nächstes tun sollten. Dadurch können Marken Erkenntnisse schneller und mit größerer Zuversicht in konkrete Maßnahmen umsetzen.

Über NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen für Verbraucherinformationen, das das umfassendste und zuverlässigste Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern vermittelt und neue Wachstumsperspektiven aufzeigt. Durch die Kombination einer unübertroffenen globalen Datenbasis und detaillierter Verbraucher- und Einzelhandelsmessungen mit jahrzehntelanger Expertise in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen helfen, komplexe Daten in zielgerichtete Maßnahmen umzusetzen.

Die globale Reichweite von NIQ erstreckt sich über mehr als 90 Länder und deckt rund 82 der Weltbevölkerung sowie mehr als 7,4 Billionen US-Dollar an weltweiten Konsumausgaben ab. Mithilfe von Cloud-basierten Plattformen, fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen bietet NIQ The Full View und hilft Marken und Einzelhändlern zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche nächsten Schritte sie daraus ableiten sollten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.niq.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung zum Bericht State Of Beauty 2026 kann zukunftsgerichtete Aussagen hinsichtlich des voraussichtlichen Verbraucherverhaltens, der Markttrends und der Branchenentwicklungen enthalten. Diese Aussagen geben die aktuellen Erwartungen und Prognosen wieder, die auf verfügbaren Daten, historischen Mustern und verschiedenen Annahmen basieren. Begriffe wie "erwartet", "geht davon aus", "prognostiziert", "glaubt", "voraussichtlich", "plant", "sieht vor", "deutet darauf hin" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse und unterliegen naturgemäßen Unsicherheiten, darunter Veränderungen der Verbraucherpräferenzen, der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, des technologischen Fortschritts und der Wettbewerbsdynamik. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Wir bemühen uns zwar, unsere Erkenntnisse auf zuverlässige Daten und fundierte Methoden zu stützen, verpflichten uns jedoch nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um künftigen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen,sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

2026 Nielsen Consumer LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Haftungsausschluss: Alle Produkt- und Unternehmensnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung impliziert keine Zugehörigkeit zu diesen Unternehmen oder eine Empfehlung durch diese.

NIQ-ALLGEMEIN

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260331907124/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien:

NIQ: media.relations@niq.com