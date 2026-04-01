Gleich drei große Rohstoff-Investoren sind bei Power Metallic Mines eingestiegen: Robert Friedland, Rob McEwen und Gina Rinehart. Der Kupfer-Explorer aus Kanada gehört aber nicht nur wegen der großen Namen zu den attraktivsten Aktien im Sektor. Der jüngste Rückgang der Papiere im Zuge des Kriegs am Golf bietet strategischen Investoren die Chance, auf niedrigerem Niveau einzusteigen. Und der Kupfermarkt bleibt heiß: Die KI-Nachfrage, der Trend zur Elektrifizierung, Batterien oder die Erneuerung von Strominfrastruktur treiben die Nachfrage. Gleichzeitig bleibt das Angebot an Kupfer weltweit schwach.Den vollständigen Artikel lesen ...
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