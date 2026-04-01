Versorgung unter Spannung...: Drei Länder, mehrere Projekte: Warum sichere Uran-Regionen wieder stärker auffallen!

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Der Uranmarkt braucht neue, verlässliche Lieferquellen. IsoEnergy setzt genau dort an: mit 'Hurricane' in Saskatchewan, Restart-Optionen in Utah und zusätzlicher Reichweite in Australien.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von IsoEnergy Ltd.! ·Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit IsoEnergy Ltd. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 01.04.2026, 5:44 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Anfang März trafen sich in Paris Staats- und Regierungschefs, Branchenvertreter und internationale Institutionen zum Nuclear Energy Summit. Die Botschaft war eindeutig: Kernenergie soll beim Umbau der Energiesysteme wieder eine größere Rolle spielen. Nach Angaben der IAEA haben sich inzwischen fast 40 Länder dem Ziel angeschlossen, die weltweite Kernenergiekapazität bis 2050 zu verdreifachen.

Das ist mehr als Symbolpolitik. Je stärker Stromsysteme elektrifiziert werden und je mehr zusätzliche Last durch Industrie, Digitalisierung und Rechenzentren entsteht, desto wichtiger wird verlässliche Grundlast. Das US-Energieministerium geht davon aus, dass Rechenzentren 2023 bereits 4,4% des US-Stromverbrauchs beanspruchten, bis 2028 könnte der Anteil auf 6,7% bis 12% steigen.

Quelle: Consorsbank

Für den Uranmarkt folgt daraus eine einfache, aber kapitalintensive Logik: Mehr Reaktoren und längere Laufzeiten bestehender Anlagen erhöhen den Bedarf an Brennstoff. Gleichzeitig bleibt das Angebot geografisch stark konzentriert, und neue Großprojekte brauchen Zeit, Genehmigungen und Kapital.

Wer heute über hochwertige Projekte in stabilen Regionen verfügt, sitzt deshalb an einem strategisch wichtigen Punkt der Wertschöpfungskette. Genau an dieser Stelle setzt IsoEnergy (WKN: A412Q0) an.

Dieses Unternehmen hat sich kein eindimensionales Projektpaket aufgebaut, sondern ein Portfolio, das mehrere Entwicklungsstufen und mehrere verlässliche Bergbauregionen verbindet. Der Markt schaut dabei nicht nur auf den Uranpreis, sondern zunehmend auch auf Versorgungssicherheit. Neue Versorgung lässt sich nicht beliebig dorthin verlagern, wo gerade der Preis lockt. Entscheidend sind politische Stabilität, Genehmigungen, vorhandene Infrastruktur und geologische Qualität.

Quelle: World Population Review

Vor diesem Hintergrund gewinnen Projekte in Kanada, den USA und Australien zusätzlich an Gewicht. Das gilt vor allem dann, wenn ein Unternehmen nicht nur auf frühe Exploration setzt, sondern auch auf fortgeschrittene Projekte und mögliche Restart-Optionen.

Genau diese Mischung ist der Kern der IsoEnergy (WKN: A412Q0)-Story: ein hochgradiges Flaggschiff in Saskatchewan, ehemals produzierende Minen in Utah und zusätzliche Reichweite in Australien, die mit der angekündigten Toro-Transaktion hinzukommen sollen.

Quelle: IsoEnergy

Der Charme dieses Pakets liegt in seiner Staffelung: Saskatchewan steht für Gehalt und Größe, Utah für eine mögliche mittelfristige Produktionsoption und Australien für zusätzliche regionale Tiefe und langfristige Entwicklungsperspektive.

Ein Portfolio mit mehreren Ebenen!

Ein Blick auf die Fraser-Studie 2025 passt ins Bild. Saskatchewan rangiert dort auf Platz 3 des "Investment Attractiveness Index', South Australia auf Platz 4, Western Australia auf Platz 6 und Queensland auf Platz 13. Das ist kein Nebenaspekt, sondern ein zentraler Teil der Story: Gute Geologie ist besonders dann wertvoll, wenn sie in berechenbaren Regionen liegt.

"Hurricane' als Anker in Saskatchewan: Besonders wichtig ist "Larocque East' in der kanadischen Athabasca-Region. Dort liegt die "Hurricane'-Lagerstätte, das Flaggschiff von IsoEnergy (WKN: A412Q0). Nach Unternehmensangaben umfasst die "angezeigte'-Ressource 48,6 Millionen Pfund U3O8 mit 34,5% U3O8. Hinzu kommen "abgeleitete' 2,7 Millionen Pfund U3O8 mit 2,2% U3O8. Gerade im "Athabasca-Becken', das weltweit für außergewöhnlich hochgradige Vorkommen bekannt ist, sticht diese Qualität heraus.

Quelle: IsoEnergy

Hinzu kommt der strategische Kontext. "Larocque East' liegt in einer Region mit bestehender Uran-Infrastruktur und in der Nähe bedeutender Lagerstätten. Das beseitigt Projektrisiken nicht, verbessert aber die Ausgangslage gegenüber entlegeneren "Greenfield'-Storys deutlich. Dass der Markt hier genau hinschaut, ist nachvollziehbar. Camecos "Cigar Lake' gilt als Maßstab für hochgradige Uranproduktion im "Athabasca-Becken' und hat seit dem Produktionsstart 2014 insgesamt 174,5 Millionen Pfund U3O8 geliefert. Wer in derselben Provinz ein eigenes hochgradiges Projekt entwickelt, steht damit zwangsläufig im Fokus.

Wichtig ist zudem: "Hurricane' ist keine starre Bestandsgröße. IsoEnergy (WKN: A412Q0) meldete 2025 auch außerhalb des eigentlichen Lagerstättenkerns weitere mineralisierte Abschnitte, darunter 0,312% U3O8 über 0,5 m, 1,61% U3O8 über 0,5 m und 1,05% U3O8 über 0,5 m. Solche Treffer ersetzen keine Ressourcenerweiterung, sie zeigen aber, dass das Umfeld weiteres Potenzial bietet.

Das laufende Winterprogramm 2026 mit rund 5.200 m und bis zu 13 Bohrlöchern ist deshalb ein logisch nächster Schritt. Es soll zusätzliche Daten liefern und die Erweiterungsmöglichkeiten rund um "Hurricane' weiter eingrenzen.

Die Zielgebiete für die Winterbohrungen 2026 in "Larocque East' bei der Lagerstätte "Hurricane':

Quelle: IsoEnergy

"Restart-Option' in Utah: Neben dem kanadischen Flaggschiff besitzt IsoEnergy (WKN: A412Q0) in Utah mit "Tony M', "Daneros' und "Rim' drei ehemals produzierende Minen. Besonders im Fokus steht derzeit "Tony M'. Das Unternehmen hat dort Ende Dezember 2025 ein "Bulk-Sample'-Programm gestartet, bei dem bis zu 2.000 Tonnen mineralisiertes Material gewonnen und zur "White Mesa Mill' transportiert werden sollen.

Nach Unternehmensangaben dienen diese Arbeiten dazu, die laufenden technischen und wirtschaftlichen Bewertungen, die Minenplanung und die mögliche "Restart-Sequenz' zu untermauern. "White Mesa' ist dabei ein wichtiger Baustein, weil es sich um die einzige derzeit in Betrieb befindliche konventionelle Uranmühle in den USA handelt.

Quelle: IsoEnergy

Aus Anlegersicht ist Utah damit keine ferne Vision, sondern eher eine operative Optionsgeschichte: noch kein Produktionsversprechen, aber ein Projektkomplex mit Genehmigungen, Historie und einem klaren Arbeitsprogramm.

Gleichzeitig gilt: Ob und wann daraus tatsächlich Produktion wird, hängt weiterhin von technischen Ergebnissen, Wirtschaftlichkeit, Genehmigungen und Marktbedingungen ab. Genau deshalb ist es sinnvoller, hier von möglichem Restart-Potenzial als von einer feststehenden Wiederinbetriebnahme zu sprechen.

Australien als drittes Standbein: Zusätzlich will IsoEnergy (WKN: A412Q0) seine Reichweite in Australien ausbauen. Die im Oktober 2025 angekündigte Übernahme von Toro Energy soll das Unternehmen um das "Wiluna'-Uranprojekt in Western Australia sowie weitere Projekte in South Australia und Queensland ergänzen. Nach Unternehmensangaben wird der Vollzug der Transaktion in der ersten Jahreshälfte 2026 erwartet.

Für "Wiluna' verweist die Unternehmenspräsentation auf ausgewiesene Ressourcen von 77,8 Millionen Tonnen mit 69,1 Millionen Pfund U3O8 bei 403 ppm im Hauptprojektbereich. Wichtig für die Einordnung: Diese Angaben stammen aus der Toro-/JORC-Offenlegung. IsoEnergy nennt als nächsten Entwicklungsschritt ausdrücklich die Überführung in eine NI-43-101-konforme Darstellung.

Quelle: IsoEnergy

Gerade das macht Australien strategisch interessant. Das Land verfügt über den größten bekannten Anteil an Uranressourcen weltweit und war 2022 der viertgrößte Uranproduzent. Gleichzeitig verbesserten sich Western Australia, South Australia und Queensland im Fraser-Ranking deutlich oder bestätigten starke Plätze.

Quelle: IsoEnergy

Damit bekommt das Portfolio zusätzliche geographische und projektbezogene Tiefe. Kanada steht für außergewöhnlichen Gehalt, Utah für potenzielle Produktionsnähe in den USA und Australien für Größe, Ressourcenbasis und langfristige Entwicklungsoptionen.

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=7-aVdgznY9w&t=22s

Fazit:

IsoEnergy (WKN: A412Q0) erzählt damit keine eindimensionale Uran-Story. Das Unternehmen verbindet mit "Hurricane' ein hochgradiges Flaggschiff in Saskatchewan, mit Utah eine mögliche Restart-Option in einem strategisch sensiblen US-Markt und mit der angekündigten Toro-Transaktion zusätzliche Reichweite in Australien. Gerade diese Staffelung macht das Portfolio interessant.

Entscheidend ist dabei nicht nur die Menge an Pfunden im Boden, sondern auch, wo sie liegen, wie weit Projekte fortgeschritten sind und welche Wertstufe als Nächstes erreichbar ist. Genau an dieser Schnittstelle aus Qualität, Region und Entwicklungslogik hat IsoEnergy (WKN: A412Q0) im aktuellen Uranumfeld eine nachvollziehbare Position. Zugleich bleibt es ein Sektor mit Risiken: Zeitpläne können sich verschieben, Genehmigungen und Studien können Ergebnisse verändern, und auch der Uranpreis verläuft nicht geradlinig. Dennoch erachten wir das Chance-Risiko-Verhältnis zum Vorteil von IsoEnergy (WKN: A412Q0).

Mit freundlichen Grüßen und viel Erfolg bei Ihren Investitionen,

Ihr

Jörg Schulte

Wesentliche Risiken: Uranpreis, Genehmigungen, Explorationserfolg, technische Studien, Finanzierung, Verwässerung, Transaktionsvollzug, Projektumsetzung, Wechselkurse und Marktliquidität. Wesentliche Chancen: Ressourcenerweiterungen, erfolgreiche Studien, Genehmigungsfortschritte, Restart-Fortschritte in Utah und zusätzliche Entwicklungsschritte im Portfolio.

Quellen:

IAEA; U.S. Department of Energy; Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies 2025; World Nuclear Association; Utah Geological Survey; IsoEnergy Ltd. Pressemitteilungen, Corporate Presentation und Annual Report 2025.

Grafikquellen im Dokument: Consorsbank, World Population Review, Fraser Institute, IsoEnergy. Intro-Bild: stock.adobe.com; Analyzing financial data on a smartphone, with charts and graphs in the background von primeimages

Methodik/Annahmen: qualitative Einordnung auf Basis öffentlicher Unternehmensunterlagen und externer Fachquellen, keine Kursziele, keine Bewertungsmodelle, keine unabhängige Finanzanalyse.

Hinweis zu Werbung, Interessenkonflikten und Einordnung: Dieser Beitrag ist eine Werbung/Marketingmitteilung und keine unabhängige Finanzanalyse. Er wurde im Auftrag der IsoEnergy Ltd. erstellt und veröffentlicht. Die Vergütung der JS Research GmbH erfolgt über die SRC swiss resource capital AG. Diese bezahlte Beziehung kann einen Interessenkonflikt begründen.

BCSC-Hinweis: Dieser Beitrag ist eine im Auftrag verbreitete Kommunikations-/Investor-Relations-Maßnahme in Bezug auf IsoEnergy Ltd. Er ist klar als im Auftrag der genannten Gesellschaft erstellt gekennzeichnet.

Soweit in diesem Beitrag Aussagen über zukünftige Entwicklungen enthalten sind, handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Kapitalmarktregeln. Solche Aussagen beruhen auf derzeitigen Erwartungen, Annahmen und öffentlichen Unternehmensangaben, unter anderem zu Marktumfeld, Genehmigungen, technischen Studien, Projektfortschritt, Zeitplänen, Finanzierung, Ressourcenüberführung und dem erwarteten Vollzug der Toro-Transaktion.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich abweichen. Gründe hierfür können unter anderem Änderungen des Uranpreises, Explorations- und Bohrergebnisse, Genehmigungen, technische und wirtschaftliche Studien, operative Risiken, Finanzierungsbedingungen, Marktbedingungen, regulatorische Änderungen, Wechselkurse sowie Verzögerungen oder ein Ausbleiben des Vollzugs angekündigter Transaktionen sein.

Die im Beitrag genannten Projekt-, Ressourcen- und Unternehmensangaben beruhen, soweit nicht anders angegeben, auf öffentlichen Unterlagen von IsoEnergy Ltd. und den dort genannten Fachquellen. Angaben zu Wiluna beruhen auf der von IsoEnergy zitierten Toro-/JORC-Offenlegung; nach Unternehmensangaben ist die Überführung in eine NI-43-101-konforme Darstellung ein nächster Entwicklungsschritt.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Jeder Leser sollte vor einer Anlageentscheidung eigene Prüfungen vornehmen und fachkundigen Rat einholen.

Für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit der Inhalte wird, soweit gesetzlich zulässig, keine Gewähr übernommen. Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Eigene Positionen: Jörg Schulte, die JS Research GmbH und deren Mitarbeiter halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach eigener Angabe keine Netto-Long- oder Netto-Short-Position von mindestens 0,5% an IsoEnergy Ltd., spätere Eigengeschäfte bleiben vorbehalten.

Verbreitung: Die Veröffentlichung wurde unter Beachtung der einschlägigen deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt. Für andere Rechtsordnungen wurde sie nicht geprüft. Weitergehende länderspezifische Vertriebsbeschränkungen bleiben zu beachten.

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