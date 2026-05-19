Hochgradige Uran-Volltreffer: IsoEnergys Bohrungen bestätigen Ressourcen-Erweiterungspotenzial!

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Eine Reihe hochgradiger Treffer rund um die 'Hurricane'-Lagerstätte und entlang des South Trends unterstreicht das Potenzial von 'Larocque East' für weitere Mineralisierungen in bislang wenig erkundeten Bereichen.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von IsoEnergy Ltd.! ·Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit IsoEnergy Ltd. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 19. Mai 2026, 5:33 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Bedarf an Kernenergie nimmt kontinuierlich zu. Die International Energy Agency erwartet, dass die nukleare Stromerzeugung im Zeitraum 2026 bis 2030 um durchschnittlich 2,8% pro Jahr wächst. Das wäre mehr als doppelt so viel wie zwischen 2021 und 2025, als das Wachstum bei 1,3% lag.

Quelle: International Energy Agency. Electricity 2026. Analysis and forecast to 2030; Eigene Darstellung

Gleichzeitig festigt sich die Tendenz hin zu einem strukturellen Uran-Defizit. Berechnungen der World Nuclear Association zeigen, dass sich die globale Urannachfrage im Referenzszenario vonrund 179 Millionen Pfund U3O8 im Jahr 2025 auf etwa 391 Millionen Pfund U3O8 im Jahr 2040 mehr als verdoppeln könnte. Nach der IsoEnergy-Darstellung auf Basis dieser Marktdaten würden identifizierte Quellen 2040 nur rund 46% des Bedarfs abdecken.

Quelle: IsoEnergy

Folglich ergibt sich für 2040 rechnerisch eine ungedeckte Menge von rund 212 Millionen Pfund U3O8. Das entspricht grob der heutigen Jahresproduktion von knapp zwölf "Cigar Lake'-Minen. "Cigar Lake' zählt zu den weltweit bedeutenden, hochgradigen Uranminen und hat seit dem Produktionsstart im Jahr 2014 insgesamt 174,5 Millionen Pfund U3O8 produziert.

"Cigar Lake' liegt im globalen Uran-Hotspot Saskatchewan/Kanada - in regionaler Nähe zu IsoEnergys (WKN: A412Q0) Kernprojekt "Larocque East' und dessen hochgradiger "Hurricane'-Lagerstätte.

Quelle: IsoEnergy

Und genau aus diesem hochgradigen Asset meldete IsoEnergy (WKN: A412Q0) wichtige Explorationserfolge.

Auffällige 30.050 cps über 1,0 m!

Im Rahmen des Winter-Explorationsbohrprogramms 2026 bei "Larocque East' stießen IsoEnergys Bohrer mehrfach auf erhöhte Radioaktivität. Besonders auffällig waren 30.050 Counts per second (cps) über 1,0 m in Bohrloch LE26-248 innerhalb einer breiteren Zone von 11.275 cps über 3,5 m in der interpretierten "L'-Verwerfungszone des "South Trends'. Wichtig: cps-Werte sind radiometrische Messwerte und ersetzen keine chemischen U3O8-Analysen, sie dienen als Indikator für mögliche Uranmineralisierung.

Quelle: IsoEnergy

Sowohl dieser Treffer als auch weitere Bohr-Highlights untermauern das wachsende Ausmaß und das hochgradige Potenzial des "South Trends'. Da IsoEnergy (WKN: A412Q0) bis zu 540 m östlich der "Hurricane'-Lagerstätte erhöhte Radioaktivität angetroffen hat, unterstützen die Ergebnisse die Arbeitshypothese, dass der "South Trend' ein deutlich ausgedehnterer mineralisierter Korridor entlang des Streichs sein könnte als bislang modelliert.

4,21% U3O8 über 3,5 m bestätigen Uranmineralisierung!

Dass die erhöhten Radioaktivitätswerte auch durch chemische Analysen bestätigt wurden, zeigten die kurz darauf veröffentlichten U3O8-Ergebnisse. Bohrloch LE26-248 lieferte 4,21% U3O8 über 3,5 m, einschließlich 11,61% U3O8 über 1,0 m, in einem Teil der "Hurricane'-Lagerstätte, der zuvor als niedriggradige Mineralisierung modelliert worden war. Die gemeldeten Abschnitte sind Bohrlochmächtigkeiten; wahre Mächtigkeiten wurden noch nicht bestimmt.

Querschnitt der Lagerstätte "Hurricane' und der starken Uranmineralisierung in Bohrloch LE26-248 an der Diskordanz entlang der neu interpretierten L-Verwerfungszone innerhalb des "Hurricane'-Süd-Trends.

Quelle: IsoEnergy

Weitere bemerkenswerte Abschnitte finden sich in den 2,75% U3O8 über 0,5 m aus Bohrung LE26-234 und den 1,75% U3O8 über ebenfalls 0,5 m aus Bohrloch LE26-243 entlang des "Hurricane South Trends'.

Quelle: IsoEnergy

Mit den nun geochemisch nachgewiesenen hohen Urangehalten ist bestätigt, dass die Ergebnisse eine hochgradige Uranmineralisierung innerhalb der neu interpretierten Verwerfungszoneentlang des "Hurricane South Trends' zeigen. "Larocque East' besitzt damit weiteres Potenzial für eine Mineralisierungserweiterung über die derzeitige Ressourcenfläche hinaus. Die technischen Angaben aus der IsoEnergy-Meldung wurden laut Unternehmen von Dr. Dan Brisbin, P.Geo., Vice President Exploration, als Qualified Person gemäß NI 43-101 geprüft und genehmigt.

Umso spannender wird der für diesen Sommer geplante Start des Folgebohrprogramms, das sich weiterhin auf den "Hurricane South Trend' konzentrieren soll und etwa 8.000 Bohrmeter in 20 Löchern umfasst.

Entschlossene Exploration auch in den USA!

Parallel zu den hochgradigen Entdeckungen bei "Larocque East' im kanadischen "Athabasca-Becken' treibt IsoEnergy (WKN: A412Q0) auch die Exploration und Entwicklung seiner US-Assets in Utah voran.

Einen Schwerpunkt bildet die Fertigstellung von sieben weiteren übertägigen "Rotary'-Bohrungenmit anschließender Verlängerung durch Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von rund 11.000 Fußbzw. etwa 3,35 km beim Ziel "Flatiron'. Dieses liegt etwa 11 km nordwestlich von "Tony M' und umfasst rund 8.800 acres, also etwa 3.560 Hektar. Damit zählt es zu den größeren zusammenhängenden Grundstücksgebieten im historischen "Henry-Mountains'-Distrikt, in dem bis heute etwa 1,4 Millionen Pfund U3O8 gefördert wurden.

Quelle: IsoEnergy

Weiteres Potenzial verspricht "Flatiron' durch seine strategisch günstige Lage entlang der Verlängerung der Uranmineralisierungstrends nahe "Tony M' und "Bullfrog' (Energy Fuels).

Quelle: IsoEnergy

Aufbauend auf den Arbeiten des Vorjahres läutet IsoEnergy (WKN: A412Q0) damit die nächste Phase systematischer Bohrungen auf diesem großen Projektgebiet ein. Ein besonderer Fokusliegt auf der Weiterführung historischer regionaler Explorationsaktivitäten. In den frühen 1980er-Jahren hatte Plateau Resources als ursprünglicher Entwickler dieses Projekts dort Erkundungsarbeiten durchgeführt.

Zum Zeitpunkt der Unternehmensmeldung war die Mobilisierung der Bohrgeräte zu "Flatiron'abgeschlossen, weshalb die Bohrungen kurzfristig beginnen sollten.

Massenprobenahme bei "Tony M' erfolgreich abgeschlossen!

Mit dem erfolgreichen Abschluss des bergbaulichen Teils des Massenprobenahme-Programms bei "Tony M' hat IsoEnergy (WKN: A412Q0) rund 2.100 US-Tons mineralisiertes Material abgebaut, entsprechend etwa 1.905 metrischen Tonnen - und das ohne Verletzungen oder Arbeitsausfälle.

Da verschiedene Arten und Größen von Bergbaumaschinen sowie unterschiedliche Abbauansätze getestet wurden, konnte während der Massenprobenahme eine erhebliche Menge wichtiger Daten unter anderem zu Abbauraten, der Abfolge der Arbeitsschritte, Kosten, Gehaltskontrolle und Betriebsabläufen gesammelt werden.

Die Analyse dieser Informationen fließt nun strukturiert in die Weiterentwicklung der detaillierten Minenplanung ein und kann auch eine mögliche vorläufige wirtschaftliche Bewertungunterstützen, von der letztlich auch der Zeitpunkt einer möglichen Produktionsentscheidung abhängen kann.

Fortführung des "ATM'-Aktienprogramms schafft zusätzliche finanzielle Flexibilität!

Um das Potenzial seines gesamten "Tier-1'-Portfolios weiterzuentwickeln, hat IsoEnergy (WKN: A412Q0) ein neues "At-The-Market'-Aktienprogramm aufgelegt, das jenes aus Juni 2025 ersetzt. Dabei kann das Unternehmen über seine Agenten Virtu Canada Corp. und Virtu Americas LLC von Zeit zu Zeit Stammaktien im Wert von bis zu 50 Mio. CAD platzieren.

Mit einer Cashposition von 135,1 Mio. CAD und einem Aktienportfolio von weiteren 52,6 Mio. CAD ist IsoEnergy (WKN: A412Q0) nach eigener Darstellung ausreichend finanziert, um die aktuellen Pläne umzusetzen. Das "ATM'-Programm soll keinen unmittelbaren Kapitalbedarf decken, sondern zusätzliche finanzielle Flexibilität schaffen.

Von IsoEnergy bezahlte Anzeige! Wir veröffentlichen diesen bezahlten und von Commodity-TV produzierten Beitrag im Auftrag von IsoEnergy.

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=7-aVdgznY9w

Fazit:

Die jüngsten Bohrergebnisse von "Larocque East' haben das Potenzial dieses hochgradige Assets für eine Mineralisierungserweiterung unter anderem mit 4,21% U3O8 über 3,5 m deutlich unterstrichen. Parallel dazu treibt IsoEnergy (WKN: A412Q0) die Exploration des unweit von "Tony M' gelegenen "Flatiron'-Projekts voran und baut dabei auf den Arbeiten aus dem Vorjahr auf. Zudem konnte das Unternehmen mit dem erfolgreichen Abschluss des bergbaulichen Teils der Massenprobenahme bei "Tony M' einen weiteren Entwicklungsmeilenstein melden.

Alles in allem arbeitet IsoEnergy (WKN: A412Q0) damit systematisch daran, aus einem Entwickler mit kanadischen High-Grade-Projekten und US-Assets ein Unternehmen mit möglicher künftiger US-Produktion zu formen. Die strategische Grundrichtung passt in einen Markt, in dem langfristige Uranversorgung, Versorgungssicherheit und planbare, CO2-arme Grundlast für Energieversorger und große Stromverbraucher immer wichtiger werden.

Viele Grüße,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: International Energy Agency: Electricity 2026, Analysis and forecast to 2030; World Nuclear Association: World Nuclear Fuel Report 2025; Cameco: "Cigar Lake' - Business/Operations, IsoEnergy Ltd.: Pressemitteilungen vom 23.04.2026, 28.04.2026 und 12.05.2026; IsoEnergy-Unternehmenspräsentation, Intro-Bild: stock.adobe.com; Ass mit Herz und Wurfel

Hinweis zu Unternehmensgrafiken: Die im Artikel eingebundenen Projektgrafiken stammen aus IsoEnergy-Unterlagen bzw. IsoEnergy-Pressemitteilungen und werden im Kontext dieser entgeltlichen Marketingmitteilung verwendet.

Methodik/Annahmen: Diese Veröffentlichung stützt sich auf öffentlich zugängliche Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, technische Berichte nach NI 43-101, Angaben der International Energy Agency, der World Nuclear Association und weiterer im Quellenblock genannter Stellen. Es wurden keine eigenen geologischen Prüfungen, keine eigenen Bewertungsmodelle und keine Kursziele erstellt. Die Einordnung ist qualitativ, werblich und meinungsbasiert. Es besteht keine Aktualisierungspflicht; ein Update ist nicht geplant.

Technischer Hinweis: Explorations- und Entwicklungsangaben sind naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet. Radiometrische cps-Messungen sind keine chemischen Analysewerte; gemeldete Bohrabschnitte können von wahren Mächtigkeiten abweichen. Historische Angaben, Ressourcen, Projektvergleiche, Kosten- und Produktionsannahmen dürfen nicht als Garantie für künftige Ergebnisse verstanden werden.

Rechtlicher Hinweis / Art. 20 MAR / Delegierte Verordnung (EU) 2016/958 / § 85 WpHG: Diese Veröffentlichung ist eine Anzeige/Werbung/Marketingmitteilung und keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageempfehlung und keine Anlageberatung. Sie wurde von der JS Research GmbH, Olsberg, durch Jörg Schulte erstellt. Die Tätigkeit der JS Research GmbH ist gemäß § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt. Verantwortlicher Autor: Jörg Schulte, Geschäftsführer JS Research GmbH.

Interessenkonflikte/Vergütung: Diese Veröffentlichung erscheint im Auftrag von IsoEnergy Ltd. Die SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit IsoEnergy Ltd. Die JS Research GmbH erhält für Erstellung und/oder Verbreitung dieser Veröffentlichung eine Vergütung von SRC. Nach Kenntnis von JS Research halten JS Research GmbH, Jörg Schulte und Mitarbeiter der JS Research GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Netto-Long-Positionen von weniger als 0,5% in IsoEnergy Ltd. Eigene Geschäfte in der Aktie können künftig ohne gesonderte Vorankündigung erfolgen. Market-Making- oder Investment-Banking-Beziehungen bestehen nicht.

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