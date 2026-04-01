ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nordea von 189 auf 187 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen am 22. April dürften den Gegenwind im Geschäftsumfeld und von den Märkten belegen, schrieb Johan Ekblom am Dienstag. Das Vorsteuerergebnis und der Zinsüberschuss sollten zurückgegangen sein. In dem saisonal ohnehin schwachen ersten Quartal sieht der Experte aber die Talsohle./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 11:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FI4000297767
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