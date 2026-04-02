EQS-Ad-hoc: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung

Mutares SE & Co. KGaA: Erfolgreicher Abschluss der Vorabplatzierung - Ausgabe von 1.076.166 Neuen Aktien mit einem Platzierungspreis von EUR 24,50 je Neuer Aktie



02.04.2026 / 08:14 CET/CEST

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Ein öffentliches Angebot der Neuen Aktien in der Bezugstranche in Deutschland erfolgt ausschließlich auf Grundlage des in deutscher Sprache erstellten Dokuments gemäß der Prospektausnahme nach Artikel 1 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe (db)(iii) und Artikel 1 Absatz 5 Unterabsatz 1 Buchstabe (ba)(iii) in Verbindung mit Anhang IX der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (die "Prospektverordnung") der Gesellschaft (das "Anhang-IX-Dokument"), das in elektronischer Form bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") eingereicht wird und voraussichtlich heute auf der Website der Gesellschaft (ir.mutares.com) im Bereich "Aktie-Kapitalerhöhung 2026" veröffentlicht wird. Eine Billigung des Anhang-IX-Dokuments durch die BaFin ist weder erforderlich noch wurde sie erteilt. Aktionären und Anlegern wird empfohlen, das Anhang-IX-Dokument sorgfältig zu lesen, bevor sie eine Entscheidung über die Ausübung, den Erwerb oder den Verkauf von Bezugsrechten treffen, und insbesondere die im Abschnitt "Risikofaktoren" beschriebenen Risiken bei ihrer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Angesichts der derzeit hohen Volatilität der Aktienkurse und des Marktumfelds sollten sich Aktionäre vor Ausübung etwaiger Bezugsrechte zum Bezugspreis auch über den Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft informieren. Das Anhang-IX-Dokument ist verfügbar. Es wird ferner empfohlen, dass Anleger die auf der Website der Gesellschaft (https://ir.mutares.com/veroeffentlichungen/) verfügbaren Finanzberichte, einschließlich des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024, sowie die weiteren auf der Website der Gesellschaft verfügbaren Informationen lesen und bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen, auch in Bezug auf Risiken. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Neuen Aktien wurde kein Prospekt erstellt und wird auch kein Prospekt erstellt werden. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Bezugsrechte und/oder der Neuen Aktien sollte nur auf Grundlage des Anhang-IX-Dokuments und der öffentlich verfügbaren Informationen über die Gesellschaft getroffen werden. In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums außer Deutschland richtet sich diese Veröffentlichung ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe (e) der EU-Prospektverordnung sind. Diese Veröffentlichung darf nur im Vereinigten Königreich verbreitet werden und richtet sich ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Absatz 15 des Schedule 1 der Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (POATR) sind und die zudem (i) professionelle Anleger im Sinne von Artikel 19 Absatz 5 der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Order") oder (ii) high net worth companies im Sinne von Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe (a) bis (d) der Order oder andere Personen sind, an die diese Mitteilung anderweitig rechtmäßig übermittelt werden darf (alle diese Personen zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Die Neuen Aktien stehen ausschließlich relevanten Personen zur Verfügung und jede Einladung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb der Neuen Aktien wird ausschließlich mit relevanten Personen abgeschlossen. Personen, die keine relevanten Personen sind, dürfen nicht auf Grundlage dieser Materialien oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert. Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur mit Registrierung oder auf Grundlage einer Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Acts angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten findet kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere statt. Cantor Fitzgerald Ireland Limited, B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft und Stifel Europe Securities SAS (zusammen die "Konsortialbanken") handeln im Zusammenhang mit dem Angebot der Neuen Aktien (das "Angebot") ausschließlich für die Gesellschaft und für niemand anderen. Im Zusammenhang mit dem Angebot werden die Konsortialbanken niemand anderen als ihren Kunden betrachten und sind gegenüber niemand anderem als der Gesellschaft dafür verantwortlich, den Schutz zu gewähren, den sie ihren Kunden gewähren, oder Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot, dem Inhalt dieser Bekanntmachung oder einer anderen in dieser Bekanntmachung genannten Transaktion, Vereinbarung oder sonstigen Angelegenheit zu erteilen. Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen der Geschäftsführung der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für die künftige Entwicklung und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. 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