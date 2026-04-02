EQS-Ad-hoc: flatexDEGIRO SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Frankfurt am Main, 2. April 2026 - Der Aufsichtsrat der flatexDEGIRO SE (die "Gesellschaft") hat heute beschlossen, Herrn Oliver Behrens erneut zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) der Gesellschaft zu bestellen. Seine ursprünglich bis zum 30. September 2027 dauernde Amtszeit wurde im Wege der Neubestellung vorzeitig bis zum 31. März 2029 verlängert. Mit der vorzeitigen Verlängerung stellt der Aufsichtsrat frühzeitig Kontinuität und Stabilität in der Führung der Gesellschaft sicher. Oliver Behrens ist seit Oktober 2024 CEO der flatexDEGIRO SE.
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Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
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achim.schreck@flatexdegiro.com
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