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02.04.2026 / 18:40 CET/CEST

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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014

pferdewetten.de AG: Aufsichtsrat beschließt Pierre Hofer als Vorstandsmitglied abzuberufen

Düsseldorf, 02. April 2026 - Der Aufsichtsrat der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) hat beschlossen, Pierre Hofer von seinem Amt als Vorstandsmitglied der Gesellschaft aus Compliance-Gründen mit sofortiger Wirkung abzuberufen.

Pierre Hofers Aufgabenfelder (Pferdewettengeschäft und Investor Relations) wird Christian Gruber, Vorstandsvorsitzender, zunächst mitverantworten.

Mitteilende Person:

Christian Gruber, Vorstandsvorsitzender

Kontakt:

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

www.pferdewetten.ag

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