EQS-Ad-hoc: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
pferdewetten.de AG: Aufsichtsrat beschließt Pierre Hofer als Vorstandsmitglied abzuberufen
Düsseldorf, 02. April 2026 - Der Aufsichtsrat der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) hat beschlossen, Pierre Hofer von seinem Amt als Vorstandsmitglied der Gesellschaft aus Compliance-Gründen mit sofortiger Wirkung abzuberufen.
Pierre Hofers Aufgabenfelder (Pferdewettengeschäft und Investor Relations) wird Christian Gruber, Vorstandsvorsitzender, zunächst mitverantworten.
Mitteilende Person:
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pferdewetten.de AG
Telefon: +49 (0) 211 781 782 10
E-Mail: ir@pferdewetten.de
www.pferdewetten.ag
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|ISIN:
|DE000A2YN777
|WKN:
|A2YN77
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|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2303404
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