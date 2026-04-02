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EPH Group AG: Einigung über den Erwerb eines Resortprojekts in Vorarlberg



02.04.2026 / 21:43 CET/CEST

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Die EPH Group AG ("EPH") hat heute mit einem Grundstückseigentümer eine grundsätzliche Einigung über den Erwerb eines Resortprojekts in Vorarlberg erzielt. Die Projektliegenschaft befindet sich direkt an der Bergbahn und bietet unmittelbaren Zugang zu einem weitläufigen und schneesicheren Skigebiet mit hochwertigem alpinem Angebot. Geplant ist ein Resort mindestens der 4-Sterne-Kategorie mit 499 Betten. Für das Projekt liegt bereits eine Baugenehmigung vor. Für die Umsetzung des von EPH geplanten Vorhabens ist jedoch die Einholung eines Änderungsbescheids (Tekturgenehmigung) erforderlich. Für den Erwerb des Resortprojekts ist kein Barkaufpreis zu leisten. Stattdessen erfolgt die Gegenleistung durch die unentgeltliche Bereitstellung einer definierten Anzahl von Stellplätzen in der zum zukünftigen Hotel gehörenden Tiefgarage, die von EPH auf eigene Kosten errichtet wird. Das Signing der finalen Transaktionsdokumente erfolgt nach positivem Abschluss der von EPH noch durchzuführenden detaillierten Due-Diligence-Prüfung und steht unter verschiedenen aufschiebenden Bedingungen, insbesondere der Bewilligung der erforderlichen Änderungen der bestehenden Genehmigungen.



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