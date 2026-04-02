Die jüngste Erholung des Dow Jones Industrial ist am Donnerstag ins Stocken gekommen. Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu fortgesetzten Angriffen gegen den Iran am Donnerstagmoren hatten zwischenzeitlich die Kurse deutlich belastet. Bergab ging es bei Airline-Aktien.Der Dow gab um 0,1 Prozent auf 46.504.37 Punkte nach. Für die verkürzte Börsenwoche deutet sich damit ein Plus von fast drei Prozent an. An Karfreitag findet kein Handel statt, die Börsen öffnen wieder am Montag.Der marktbreite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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