Andersen Consulting schließt eine Kooperationsvereinbarung mit Multiplica, einem Beratungsunternehmen für digitale Lösungen, das Unternehmen dabei unterstützt, wirkungsvolle digitale Erlebnisse zu konzipieren, zu entwickeln und zu skalieren.

Multiplica wurde in Spanien gegründet und ist in Lateinamerika sowie in den USA vertreten. Das Unternehmen konzentriert sich auf Nutzerforschung und -analyse, Customer-Experience-Forschung, digitale Strategie, Datenmodellierung und -analyse, Berichtsautomatisierung und Datenvisualisierung, Conversion-Rate-Optimierung, Produktdesign sowie User-Experience-Design. Das Unternehmen unterstützt Organisationen dabei, ihre digitale Transformation voranzutreiben, indem es digitale Kompetenzen, Teams und Ressourcen aufbaut, die das Fachwissen in den Bereichen digitale Produkte, Beratung und Personalentwicklung fördern. Multiplica ermöglicht es Kunden, aufkommende Trends im Bereich der digitalen Kundenerfahrung frühzeitig zu erkennen und ihre Unternehmen durch optimierte digitale Kanäle und eine verbesserte Kundenbindung zu transformieren.

"Die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting bietet uns eine spannende Gelegenheit, unsere Reichweite und unseren Einfluss zu vergrößern", sagte David Boronat, CEO von Multiplica. "Durch die Bündelung der Stärken von Multiplica in den Bereichen digitale Produktentwicklung, Wachstumsmarketing und Technologie mit den globalen Beratungskompetenzen von Andersen werden wir in der Lage sein, Kunden auf der ganzen Welt einen größeren Mehrwert und mehr Innovation zu bieten."

"Die Kompetenzen und das Fachwissen von Multiplica ergänzen unsere Beratungsplattform", sagte Mark L. Vorsatz, globaler Vorsitzender und CEO von Andersen. "Gemeinsam werden wir Unternehmen dabei unterstützen, ihre digitale Transformation voranzutreiben und durch Lösungen, die Erkenntnisse und deren Umsetzung miteinander verbinden, nachhaltige Ergebnisse zu erzielen."

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das ein umfassendes Leistungsspektrum anbietet, das Unternehmensstrategie, Geschäfts- und Technologieentwicklung, KI-Transformation sowie Lösungen im Bereich Human Capital umfasst. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Dienstleistungsmodell von Andersen Global eingebunden und bietet erstklassige Expertise in den Bereichen Beratung, Steuerwesen, Recht, Unternehmensbewertung, globale Mobilität und Unternehmensberatung auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und Partnerunternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsfirmen und Partnerunternehmen weltweit Beratungsdienstleistungen an.

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