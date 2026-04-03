Neue Verbesserungen an Lenovo 360 machen das Wachstum für Lenovo-Partner intuitiver, profitabler und kooperativer

Lenovo hat heute neue Verbesserungen an seinem globalen Channel-Framework "Lenovo 360" angekündigt, die auf dem Erfolg seines channelorientierten Modells aufbauen, um das Wachstum der Partner weiter zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Lenovo 360 ist zur Grundlage dafür geworden, wie Lenovo sein globales Partner-Ökosystem unterstützt, mit ihm in Verbindung steht und gemeinsam mit ihm wächst. Diese neuesten Aktualisierungen spiegeln Lenovos anhaltendes Engagement wider, das Partnererlebnis weiterzuentwickeln und intuitivere, skalierbare Wege zum Wachstum zu schaffen.

"Der Channel ist von zentraler Bedeutung für unsere Geschäftstätigkeit", sagte Pascal Bourguet, Chief Sales Strategy Channels Officer bei Lenovo. "So skalieren wir, so innovieren wir und so wachsen wir gemeinsam. Mit diesen neuesten Verbesserungen an Lenovo 360 machen wir es für Partner einfacher, berechenbarer und lohnender, ihr Geschäft mit uns aufzubauen. Von serviceorientiertem Wachstum über neue technische Communities bis hin zu einer optimierten Einstufung konzentrieren wir uns darauf, Partnern klare Wege aufzuzeigen, wie sie ihre Fähigkeiten erweitern, ihre Rentabilität steigern und ihren Kunden in einem sich schnell entwickelnden Markt einen größeren Mehrwert bieten können."

Was ist neu bei Lenovo 360

Vereinfachung der Lenovo 360-Stufen für mehr Vorhersehbarkeit und Wachstum

Lenovo vereinfacht seine Partner-Stufen, um einen transparenteren und vorhersehbareren Weg zum Wachstum zu schaffen, der es Partnern erleichtert, ihre Fortschritte, Erträge und Skalierung nachzuvollziehen.

Das aktualisierte Modell reduziert die Komplexität durch eine Straffung der Stufen und eine engere Ausrichtung der Anreize an der Gesamtleistung der Partner. Es verbindet Umsatzwachstum mit der Entwicklung von Kompetenzen durch Qualifikationen und Zertifizierungen und bietet einen klaren Aufstieg von Authorized über Gold bis hin zu Platinum und darüber hinaus.

Alle Partner beginnen auf der Authorized-Stufe und erhalten Zugang zu Lenovo 360 Elevate, einer neu konzipierten Wachstumsplattform, die darauf ausgelegt ist, das Engagement zu fördern und die Partnerentwicklung zu beschleunigen.

Wenn Partner durch Geschäftswachstum, den Aufbau von Kompetenzen und das Erlangen von Zertifizierungen auf die Gold- und höhere Stufen aufsteigen, erschließen sie sich verbesserte finanzielle Anreize, Co-Selling-Möglichkeiten und erweiterten Zugang zu Lenovo-Ressourcen, wobei höhere Stufen zunehmende Anerkennung und Zusammenarbeit im gesamten globalen Lenovo-Ökosystem bieten.

Um diesen Weg zu unterstützen, hat Lenovo mit dem Lenovo 360 Partner Hub ein verbessertes digitales Erlebnis eingeführt, das Echtzeit-Einblick in Leistung, Zertifizierungen und Meilensteine der Entwicklung bietet und den Partnern mehr Kontrolle und Vorhersehbarkeit über ihr Wachstum ermöglicht.

Diese vereinfachte Struktur spiegelt Lenovos kontinuierliches Engagement wider, Komplexität zu reduzieren und ein intuitiveres, lohnenderes Partnererlebnis zu bieten.

Beschleunigung des Partnerwachstums mit Lenovo 360 for Services

Ab dem 13. April erweitert Lenovo seine serviceorientierte Strategie mit Lenovo 360 for Services, einem strukturierten Weg, der Partnern helfen soll, den Übergang zu wiederkehrenden, ergebnisorientierten Geschäftsmodellen zu unterstützen.

Da sich die Kundennachfrage in Richtung Lebenszyklus-Services und End-to-End-Lösungen verlagert, möchten viele Partner neue Kompetenzen aufbauen und gleichzeitig ihre Rentabilität steigern. Lenovo 360 for Services begegnet dieser Herausforderung mit einem klaren, flexiblen Rahmenwerk, das es Partnern ermöglicht, jedem Geschäft Dienstleistungen hinzuzufügen und im Laufe der Zeit zu höherwertigen Lösungen zu entwickeln.

Durch eine Kombination aus verkaufsfertigen Zusatzdienstleistungen und fortschrittlichen Lösungen darunter Digital Workplace, Hybrid Cloud, KI und Lenovo TruScale As-a-Service-Angebote können Partner ihr Portfolio erweitern, den Geschäftswert steigern und vorhersehbare wiederkehrende Einnahmequellen schaffen.

Der Weg integriert Enablement, Vertriebswerkzeuge und Anreize in ein einziges Erlebnis und bietet Partnern Zugang zu Schulungen, Marketingressourcen und Plattformen für den geführten Verkauf, die die Entwicklung und Bereitstellung serviceorientierter Lösungen vereinfachen.

Lenovos Dynamik in diesem Bereich spiegelt die wachsende Nachfrage der Partner wider: Das Dienstleistungsgeschäft des Unternehmens wächst doppelt so schnell wie der gesamte IT-Dienstleistungsmarkt, was die Chance für Partner unterstreicht, ihr Wachstum durch eine serviceorientierte Transformation zu beschleunigen.

Ausweitung von Lenovo 360 für MSPs auf neue Märkte

Aufbauend auf dieser Dynamik erweitert Lenovo auch sein Programm Lenovo 360 for Managed Service Providers (MSPs) auf weitere Märkte, was die starke Akzeptanz bei Partnern und die wachsende Nachfrage nach "As-a-Service"-Bereitstellungsmodellen widerspiegelt.

Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt wird das MSP-Programm ab dem 1. April auf Großbritannien und Irland, die nordischen Länder, Benelux, Brasilien, Mexiko und Australien ausgeweitet. Als Lenovos ausgereiftestes und am weitesten verbreitetes Partnerprogramm hat Lenovo 360 für MSPs bereits Tausende von Partnern weltweit gewonnen und ist auf dem besten Weg, bis zum Jahresende einen Umsatz von über 100 Millionen US-Dollar zu erzielen.

Durch die Bereitstellung maßgeschneiderter Tools, Schulungen und Anreize für MSPs ermöglicht Lenovo seinen Partnern, Lenovo-Lösungen in ihre eigenen Managed-Service-Angebote zu integrieren, und hilft ihnen so, wiederkehrende Umsätze zu steigern, die Rentabilität zu erhöhen und ergebnisorientierte Services effizienter bereitzustellen.

"Lenovo 360 for MSP hat unseren Support-Prozess erheblich vereinfacht und unsere Rentabilität gesteigert", sagte Nick Allo, IT-Direktor bei SemTech IT Solutions. "Durch die Standardisierung unserer Angebote rund um Workstations und Laptops bündeln wir Services und Zubehör, um unseren Kunden ein Komplettsystem anzubieten. Dies ermöglicht es uns, Mehrwert zu schaffen, Margen von bis zu 25 zu erzielen und als autorisierter Service-Anbieter Garantieleistungen zu erbringen. Insgesamt ist Lenovo ein starker Partner, der uns beim Wachstum unterstützt und uns dabei stets zugehört hat."

Ausbau der technischen Expertise durch Lenovo 360 Tech Connect

Ab April führt Lenovo außerdem Lenovo 360 Tech Connect ein, eine globale technische Community, die Partnern dabei helfen soll, tieferes Fachwissen aufzubauen und komplexere, lösungsorientierte Ergebnisse für Kunden zu liefern.

Da die Nachfrage nach KI, Hybrid-Cloud und fortschrittlichen Infrastrukturlösungen zunimmt, stehen Partner vor einem wachsenden Bedarf an tieferem technischem Fachwissen. Lenovo 360 Tech Connect begegnet diesem Bedarf, indem es Presales-Ingenieure, Lösungsarchitekten und technische Spezialisten in einer kollaborativen, gemeinschaftsorientierten Umgebung zusammenbringt.

Über die Community erhalten Mitglieder Zugang zu maßgeschneiderten technischen Schulungen, kuratierten Lernressourcen und direktem Austausch mit Lenovo-Experten, wodurch sie Lösungen mit größerer Sicherheit und Schnelligkeit entwerfen, positionieren und bereitstellen können.

Die Community eröffnet zudem neue Möglichkeiten für Anerkennung und berufliche Weiterentwicklung, belohnt technische Beiträge und Fachwissen und stärkt gleichzeitig die Glaubwürdigkeit der Partner gegenüber den Kunden.

Durch die Förderung von Zusammenarbeit und kontinuierlichem Lernen spiegelt Lenovo 360 Tech Connect das umfassende Engagement von Lenovo wider, ein stärker vernetztes, leistungsfähiges Partner-Ökosystem aufzubauen in dem technische Exzellenz zu einem zentralen Motor für Wachstum und Differenzierung wird.

Um mehr über Lenovo 360 zu erfahren, besuchen Sie lenovopartnerhub.com/.

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 69 Milliarden US-Dollar, belegt Platz 196 in der Fortune Global 500 und bedient täglich Millionen Kunden in 180 Märkten. Geleitet von der Vision "Smarter Technology for All" (Intelligentere Technologie für alle) hat Lenovo auf seinem Erfolg als weltweit größter PC-Hersteller aufgebaut und ein umfassendes Portfolio aus KI-fähigen, KI-bereiten sowie KI-optimierten Geräten (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets), Infrastruktur (Server, Storage, Edge, High-Performance-Computing und softwaredefinierte Infrastruktur), Software, Lösungen sowie Services entwickelt. Durch kontinuierliche Investitionen in wegweisende Innovationen gestaltet Lenovo eine gerechtere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle. Lenovo ist an der Börse Hongkong unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) gelistet. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.lenovo.com sowie im StoryHub.

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