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WKN: A40MRM | ISIN: US86800U3023 | Ticker-Symbol: MS51
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29.05.26 | 14:20
38,640 Euro
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Branche
Hardware
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SUPER MICRO COMPUTER INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SUPER MICRO COMPUTER INC 5-Tage-Chart
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38,68038,72014:21
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
DELL TECHNOLOGIES
DELL TECHNOLOGIES INC Chart 1 Jahr
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DELL TECHNOLOGIES INC367,95+35,48 %
HP INC22,610+5,41 %
LENOVO GROUP LTD2,685+23,45 %
SUPER MICRO COMPUTER INC38,640+8,97 %
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