Dells Quartalszahlen schlagen alle Erwartungen, und die Kursgewinne schlagen auch auf weitere Branchenwerte durch. Was hinter dem breiten Anstieg im Server- und PC-Sektor steckt. Die starken Earnings von Server-Spezialist Dell haben am Freitag den gesamten Hardware-Sektor nach oben gerissen. Die Aktie des texanischen Technologieriesen legte vorbörslich rund 38 Prozent zu, nachdem das Unternehmen im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 Zahlen vorgelegt hatte, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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