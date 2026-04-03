Während der Sektor noch die Kapitulation verdaut, rückt bei Skeena der operative Fortschritt in den Fokus: Eskay Creek ist genehmigt, im Bau und auf Produktionsbeginn ausgerichtet.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Skeena Gold & Silver Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen, IR-Beratervertrag mit Skeena Gold & Silver Ltd. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 03.04.2026, 7:32 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Goldaktien stehen nach dem jüngsten Sentiment-Einbruch wieder stärker im Fokus. Der Gold Miners Bullish Percent Index ($BPGDM) fiel laut StockQ am 19. und 20. März 2026 auf 3,70 und lag am 1. April wieder bei 42,31. Nach den Grundregeln von StockCharts gilt ein BPI unter 30 als überverkauft. Dreht der Indikator von dort nach oben, ist das zunächst ein Stabilisierungszeichen für die Marktbreite im Sektor.

Quelle: StockQ; Stand: 01.04.2026, Schlusskurs

Ein solches Signal ersetzt natürlich keine Unternehmensanalyse. Es erklärt aber, warum nach einer Phase massiver Schwäche wieder operative Fakten zählen. Genau an dieser Stelle rückt Skeena Gold & Silver Ltd. (WKN: A3CRER) wieder in den Vordergrund.

Wer nach einer extremen Stimmungsbereinigung nicht nur auf den Goldpreis, sondern auf konkrete Projektfortschritte schauen will, kommt an Eskay Creek derzeit kaum vorbei.

Vom Entwickler in die Bauphase!

Der Fokus von Skeena Gold & Silver Ltd. (WKN: A3CRER) liegt auf dem Gold-Silber-Projekt Eskay Creek im Golden Triangle von British Columbia. Das frühere Untertagebergwerk wird heute als Tagebauprojekt neu entwickelt und ist der zentrale Werttreiber des Unternehmens.

Quelle: Skeena Gold + Silver

Entscheidend ist der Projektstatus: Laut MD&A für das Geschäftsjahr 2025 wechselte Eskay Creek Ende Dezember 2024 in die Entwicklungsphase. Im Jahresverlauf 2025 wurden Bau- und Vorarbeiten konsequent vorangetrieben, zugleich sanken die als Aufwand erfassten Explorations- und Evaluierungskosten deutlich, weil projektbezogene Ausgaben nun überwiegend kapitalisiert werden.

Die operativen Fortschritte sind konkret benennbar: Skeena (WKN: A3CRER) nennt unter anderem den weiteren Aufbau der Wasserinfrastruktur samt erster Stufe der Wasseraufbereitung, Arbeiten am Prozessanlagen-Gebäude, Brückenersatz auf der Zufahrtsstraße sowie den Beginn des Umspannwerks- und 69-kV-Stromleitungsbaus. Seit dem Update vom 31. März 2026 ist zudem klar: Eskay Creek war zum 28. Februar 2026 zu 49% fertiggestellt, 66% der gesamten Projektkosten waren vertraglich gebunden, die Erstproduktion bleibt für Q2-2027 und die kommerzielle Produktion für Q3-2027 geplant.

Quelle: https://skeenagoldsilver.com/eskay-creek/construction-journey/

Auch genehmigungsseitig hat sich die Lage deutlich gestärkt. Mit dem Environmental Assessment Certificate und der bundesrechtlichen Impact-Assessment-Entscheidung vom 27. Januar 2026 sowie dem EMA-Permit vom 3. Februar 2026 meldete Skeena den Abschluss des Genehmigungsprozesses. Das Unternehmen sprach dabei ausdrücklich von der letzten regulatorischen Freigabe, die benötigt wird, um Eskay Creek in die kommerzielle Entwicklung voranzubringen.

DFS mit starken Eckdaten!

Die 2023 veröffentlichte Definitive Feasibility Study bleibt für die Grundbewertung des Projekts zentral. Entscheidend ist dabei weniger der Superlativ als die Relation aus Reservengröße, geplanter Produktion und Kostenbasis. Laut Unternehmensangaben bewegt sich die Lebensdauerkostenbasis in einer Größenordnung von unter 700 US-Dollar je Goldäquivalent-Unze, gleichzeitig weist die Studie für die ersten zehn Jahre eine durchschnittliche Produktion von rund 370.000 Goldäquivalent-Unzen aus.

Weitere Eckpunkte der 2023er DFS:

Reserven: ca. 4,6 Mio. Unzen Goldäquivalent (davon rund 3,3 Mio. Unzen Gold und 88 Mio. Unzen Silber).

Erzgehalte: etwa 2,6 g/t Gold und 69 g/t Silber bzw. etwa 3,6 g/t Goldäquivalent.

Geplante Produktion in den ersten 10 Jahren: jährlich etwa 260.000 Unzen Gold sowie 7,65 Mio. Unzen Silber.

Quelle: Skeena Gold + Silver

Weitere Eckpunkte der 2023er DFS:

Reserven: ca. 4,6 Mio. Unzen Goldäquivalent (davon rund 3,3 Mio. Unzen Gold und 88 Mio. Unzen Silber).

Erzgehalte: etwa 2,6 g/t Gold und 69 g/t Silber bzw. etwa 3,6 g/t Goldäquivalent.

Geplante Produktion in den ersten 10 Jahren: jährlich etwa 260.000 Unzen Gold sowie 7,65 Mio. Unzen Silber.

Fazit: Worauf es jetzt ankommt, und wo Sie das Unternehmen live treffen können!

Für die Einordnung heute zählt allerdings nicht nur die ursprüngliche DFS, sondern auch der aktuelle Abgleich mit der Bauwirklichkeit. Am 31. März 2026 bezifferte Skeena die aktualisierten Projektkosten auf 659 Mio. USD. Zugleich erklärte das Unternehmen, dass bis Ende 2025 bereits rund 305 Mio. USD in die Entwicklung investiert worden seien.

Ebenso wichtig ist der Kapitalmarktbefund. Die im Oktober 2025 vergrößerte Bought-Deal-Finanzierung brachte brutto rund 144 Mio. CAD. Zusätzlich kündigte Skeena Gold & Silver Ltd. (WKN: A3CRER) am 31. März 2026 die Absicht an, 750 Mio. USD an Senior Secured Notes zu platzieren, um die bisherige Projektfinanzierung zu refinanzieren und den bestehenden Gold-Stream teilweise zurückzukaufen. Genau diese Unterscheidung - zwischen historischer Projektfinanzierung, laufendem Baufortschritt und neuer Refinanzierungsstruktur - ist für eine saubere Einordnung entscheidend.

Damit bleibt nach dem Sentiment-Crash vor allem eines hängen: Eskay Creek ist kein frühes Hoffnungsprojekt mehr, sondern ein voll genehmigtes Bauprojekt mit klar benanntem Zeitplan. Und im Zuge der jüngsten mehr als 20% Korrektur könnte sich jetzt eine neue Chance ergeben, weshalb Investoren die Aktie unbedingt auf dem Radar haben sollten und sich weiter informieren sollten.

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Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Der vorstehende Text enthält sowohl Tatsachenangaben aus Unternehmensveröffentlichungen als auch wertende Einordnungen. Wertungen und Schlussfolgerungen sind als Meinung zu verstehen.

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Quellen: Skeena Gold + Silver: 2023 DFS (14.11.2023), EAC/Federal Approval (27.01.2026), Abschluss Genehmigungsverfahren (03.02.2026), Q4-/Jahreszahlen 2025 inkl. MD&A (24.03.2026), Projektupdate/49%-Fertigstellungsgrad sowie geplante US$750-Mio.-Notes (31.03.2026); StockQ/StockCharts zu $BPGDM (abgerufen am 02.04.2026). Intro-Bild: stock.adobe.com

Dieser Werbeartikel wurde am 02.04.2026 im Auftrag der SRC swiss resource capital AG erstellt.

Wesentliche Risiken: Rohstoffpreis-, Währungs-, Genehmigungs-, Bau-, Kosten-, Finanzierungs- und Betriebsrisiken; mögliche Abweichungen von Zeitplan, Budget und Metallpreiserwartungen.

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