Die Carnival-Aktie ist in schwierigem Fahrwasser unterwegs. Seit Ausbruch des Iran-Krieges Anfang März ist der Kurs des weltgrößten Kreuzfahrtkonzerns um gut -20% eingebrochen. Sollten Anleger in diesem Dip zukaufen oder besser nicht bei Carnival an Bord gehen? Volle Breitseite durch den Ölpreis Der Angriff der USA auf den Iran hat massive negative Konsequenzen für die Carnival-Aktie. Sie sind nicht direkt, denn der Kreuzfahrtkonzern entschied bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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