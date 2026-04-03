Es ist eine bärenstarke Woche der Intel-Aktie. Nachdem der Chipkonzern bereits am Dienstag und Mittwoch in Summe um +16% zulegen konnte, ging es auch am gestrigen Donnerstag um weitere +5% nach oben. Was gibt Intel dieser Tage so viel Aufschwung und sollten Anleger jetzt noch kaufen? Rückkauf einer Chipfabrik Hauptgrund für den Kursanstieg der Intel-Aktie zur Wochenmitte ist eine Nachricht, die ein starkes Signal für die finanzielle Sanierung des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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