Zürich - Die Treibstoffpreise in der Schweiz sind zum Beginn der verkehrsreichen Osterfeiertage deutlich gestiegen. Besonders stark verteuerte sich Diesel, dessen Durchschnittspreis laut Angaben des Touring Club Schweiz (TCS) innert zweier Tage um 3,7 Prozent auf 2,24 Franken je Liter zulegte. Damit überschreitet Diesel die Marke von 2,20 Franken und erreicht ein Niveau, das zuletzt Ende 2022 beobachtet wurde, wie am Donnerstag veröffentlichte Daten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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