Washington / Zürich - US-Präsident Donald Trump hat für die Einfuhr patentgeschützter Medikamente in die USA massive Zölle von bis zu 100 Prozent angekündigt. Für Schweizer Pharmaexporte gilt dabei ein reduzierter Zollsatz von 15 Prozent, wie aus einem am Donnerstag vom Weissen Haus veröffentlichten Dekret hervorging. Ziel der Massnahmen sei es, die inländische Produktion zu stärken, Lieferketten abzusichern und die Abhängigkeit von Importen zu reduzieren, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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