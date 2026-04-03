Bern - Die meisten Schweizer Kantone haben für 2025 positive Jahresabschlüsse vorgelegt. Die Ergebnisse liegen häufig über den Erwartungen. Die Regierungen halten dennoch an einer vorsichtigen Finanzpolitik fest. Ziel bleibt, künftige Herausforderungen abzufedern. Von den 26 Kantonen weisen 20 einen Überschuss aus, vier schreiben rote Zahlen. Zwei Kantone - Tessin und Schaffhausen - haben ihre Jahresrechnungen 2025 noch nicht veröffentlicht. Den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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