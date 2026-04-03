Washington / Zürich - US-Präsident Donald Trump hat für die Einfuhr patentgeschützter Medikamente in die USA Zölle von bis zu 100 Prozent angekündigt. Für Schweizer Pharmaexporte soll ein reduzierter Zollsatz von 15 Prozent gelten laut einem am Donnerstag vom Weissen Haus veröffentlichten Dekret. Ziel der Massnahmen sei es, die inländische Produktion zu stärken, Lieferketten abzusichern und die Abhängigkeit von Importen zu reduzieren, teilte die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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