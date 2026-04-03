Als Netflix im Januar die Ergebnisse für das 4. Quartal 2025 vorlegte, brach im weiteren Verlauf ein knackiger Abverkauf über die Aktie herein. Der Markt haderte damals insbesondere mit dem Ausblick des Unternehmens auf das 1. Quartal 2026. Entsprechend groß ist die Anspannung hinsichtlich der anstehenden Finanzergebnisse. Netflix hat die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2026 für den 16. April angekündigt.Netflix vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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