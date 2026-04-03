Die Evotec-Aktie blieb in der schwachen Phase der Börsen stabil und konnte sich entgegen dem Trend leicht erholen. Am Donnerstag ging sie mit einem Gewinn von +2,2% aus dem Handel und steht bei rund 4,50 €. Geht die Erholung bei dem Wirkstoffentwickler weiter? Wachstum beschleunigen Es ist ein erklärtes Ziel des Unternehmens, das Wachstum in den nächsten Jahren zu beschleunigen. Die Transformation hin zu einem führenden Life-Science-Unternehmen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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