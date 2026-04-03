Amazon führt ab dem 17. April in den USA und Kanada einen Kraftstoff- und Logistikzuschlag von 3,5 Prozent auf Fulfillment-Gebühren ein und erhöht damit den Kostendruck auf Drittanbieter deutlich. Viele Händler leiden bereits unter engen Margen, während weitere Gebührenerhöhungen für zusätzliche Services schon angekündigt sind. Gleichzeitig stehen Amazons Aktie, Insiderverkäufe und die hohen Investitionen in KI, Robotik und Kuiper im Fokus der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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