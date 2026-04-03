Die Commerzbank stärkt ihre Eigenständigkeit mit einer Kapitaloffensive von 2,7 Milliarden Euro und einer Rekord-Dividende von 1,10 Euro je Aktie. Unterstützt durch gelockerte EZB-Vorgaben erhöht das Institut seine Attraktivität für Aktionäre und kontert so den Übernahmedruck durch UniCredit. Parallel setzt die Bank verstärkt auf provisionsbasierte Erträge, insbesondere durch den Ausbau des Wertpapiergeschäfts mit Fokus auf die Generation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de