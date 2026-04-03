Die Mercedes-Benz-Aktie konnte sich nach dem Kurseinbruch zuletzt wieder etwas berappeln. Am Donnerstag ging sie mit einem aktuellen Stand von 53 € aus dem Handel, und liegt damit wieder auf Vorjahresniveau. Der Stuttgarter Automobilkonzern befindet sich mitten in der Transformation; was ist hier zu erwarten? Iran-Konflikt belastet Mit Beginn des Angriffs auf den Iran, fielen weltweit die Aktienmärkte. Hierunter litt auch die Aktie von Mercedes, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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