Bald startet die Fußball-WM, traditionell eine Stütze für die Aktien von Sportartikelherstellern. Bei einer Adidas-Aktienanleihe gibt es selbst dann noch eine hohe Rendite, wenn der Aktienkurs leicht sinkt. Die Aktie von Adidas steht derzeit unter Druck. Der nach Nike zweitgrößte Sportartikelhersteller leidet vor allem unter einer schwächeren Konsumlaune in wichtigen Märkten wie China und Europa. Hinzu kommen der nachlassende Sneaker-Boom, intensiver ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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