© Foto: Andrej Sokolow - dpaGoldman bewertet Nvidia neu, Grund: die unglaublichen Potenziale die Biotech und und KI haben.Für die Analysten von Goldman ist klar: Die Kombi von Biotech und Künstlicher Intelligenz ist derart schlagkräftig, dass der Sektor vor massiven neuen Entwicklungen steht, deren Potenziale sich erst beginnen zu entfalten. "Nvidia nutzt agentenbasierte Funktionen für Anwendungen wie die Auswertung digitaler Patientenakten, die Fertigung und die Automatisierung. Dabei kommen digitale Zwillinge und Simulationen zum Einsatz, die die Qualität der Laborautomatisierung/Experimente und der Fertigung verbessern und gleichzeitig die Kosten senken können", erklärte Analystin Salveen Richter am Dienstag in …Den vollständigen Artikel lesen
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