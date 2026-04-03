Die Biohaus-Stiftung und die Greenpeace-Sektion Ukraine wollen in diesem Jahr mindestens weitere 12 Krankenhäuser mit Photovoltaik-Batteriesystemen ausstatten. Für ihre Kampagne "Solar für die Ukraine" werben die Organisationen um Sach- und Geldspenden. Seit 2024 läuft die gemeinsame Kampagne der beiden NGOs. Der Gründer und Vorstand der Paderborner Biohaus-Stiftung, Willi Ernst, erinnert sich: "Der Startschuss war im Herbst 2024, als wir ein Kinderkrankenhaus beliefert haben."Inzwischen haben die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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