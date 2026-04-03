Seit fast einem Jahr läuft die Aktie von Nvidia nur seitwärts, doch jetzt könnte es bald eindeutig in eine Richtung gehen. Das sagen die Analysten zum Börsen-Schwergewicht aus der Halbleiterbranche. Die Aktie von Nvidia ist seit dem Jahresbeginn fast zweistellig gefallen und auf Sicht der vergangenen zwölf Monate galt: Außer Spesen nix gewesen. Doch schaut man auf die aktuelle Einschätzung der Analysten, so wird klar: Bald könnte es mit den Papieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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