© Foto: Markus Schreiber - APHinter Elon Musks Kommentar steckt eine neue Google-Studie: Statt Millionen könnten weniger als 1.450 Qubits reichen, um Bitcoin anzugreifen. Die Bedrohung rückt näher.Elon Musk hat die Debatte um Quantencomputer und Kryptosicherheit mit einem typischen Kommentar bereichert. Als Reaktion auf neue Forschungsergebnisse von Google Quantum AI schrieb er: "Das Positive daran ist: Wenn Sie das Passwort für Ihre Wallet vergessen haben, wird diese in Zukunft zugänglich sein." Der Witz hat einen ernsten Hintergrund. Google Quantum AI veröffentlichte am Montag eine Studie, die frühere Annahmen über den Aufwand zum Knacken gängiger Krypto-Verschlüsselung grundlegend revidiert. Im Zentrum steht der …Den vollständigen Artikel lesen
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