Regulatory News:
Antin Infrastructure Partners (Paris:ANTIN):
|Statement of transaction in own shares from 2026-03-30 to 2026-04-02
|Aggregated presentation
|Name of issuer
|Identification code of issuer (Legal Entity Identifier)
|Day of transaction
|Identification code of financial instrument
Aggregated daily volume (in number of shares)
Daily weighted average price of the purchased shares *
Market (MIC Code)
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/30/2026
|FR0014005AL0
1,667
9.9578
AQEU
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/30/2026
|FR0014005AL0
6,614
9.9460
CEUX
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/30/2026
|FR0014005AL0
642
9.9548
TQEX
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/30/2026
|FR0014005AL0
5,677
9.9419
XPAR
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/31/2026
|FR0014005AL0
1,659
10.2000
AQEU
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/31/2026
|FR0014005AL0
6,789
10.2082
CEUX
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/31/2026
|FR0014005AL0
647
10.2000
TQEX
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|3/31/2026
|FR0014005AL0
7,075
10.2131
XPAR
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|4/1/2026
|FR0014005AL0
2,730
10.3989
CEUX
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|4/1/2026
|FR0014005AL0
6,171
10.4193
XPAR
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|4/2/2026
|FR0014005AL0
858
10.4586
AQEU
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|4/2/2026
|FR0014005AL0
2,508
10.4128
CEUX
|ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|2138008FABJXP4HUOK53
|4/2/2026
|FR0014005AL0
2,852
10.3943
XPAR
|* Four-digit rounding after the decimal
|TOTAL
45,889
10.1923
