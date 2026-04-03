Washington - Ein US-Kampfflugzeug des Typs F-15E wurde am Freitag über dem Iran abgeschossen. Das berichten mehrere US-Medien und iranische Medien übereinstimmend.
Das Weiße Haus bestätigte, dass US-Präsident Trump über den Vorfall informiert wurde, kommentierte den Verbleib der Crew jedoch nicht.
Berichten zufolge wurde eins der beiden Crewmitglieder gerettet und befindet sich in US-Gewahrsam. Nach dem zweiten Crewmitglied wird offenbar weiterhin gesucht. Im iranischen Fernsehen hieß es, es sei eine Belohnung dafür ausgesetzt worden, "feindliche Piloten" gefangen zu nehmen.
Das Weiße Haus bestätigte, dass US-Präsident Trump über den Vorfall informiert wurde, kommentierte den Verbleib der Crew jedoch nicht.
Berichten zufolge wurde eins der beiden Crewmitglieder gerettet und befindet sich in US-Gewahrsam. Nach dem zweiten Crewmitglied wird offenbar weiterhin gesucht. Im iranischen Fernsehen hieß es, es sei eine Belohnung dafür ausgesetzt worden, "feindliche Piloten" gefangen zu nehmen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur