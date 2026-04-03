Die Blockade der Straße von Hormus hat die weltweite Ölversorgung enorm unter Druck gesetzt. Auch Logistikunternehmen wie Amazon sind davon betroffen. Schon bald soll deshalb ein Treibstoffzuschlag gelten. Aufgrund des Iran-Kriegs sind die Benzinpreise so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Die zusätzlichen Kosten machen sich auch im E-Commerce bemerkbar. Wie Bloomberg berichtet, will Amazon für Händler:innen, die das Logistiknetzwerk des Handelsriesen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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