Aktien - Immer noch Bomben auf den Iran. Trotz ansteigender Kritik und steigenden Preisen für die US-Wähler, Trump bleibt ratlos im Kampf. Am Mittwoch hofften alle auf die "Rede an die Nation". Am Ende mehr Fragen als vorher. In einer Minute tönt Trump, die Ziele seien erreicht, zwei Minuten später kündigt er Bombardierungen in die Steinzeit an. Amerika hat gewählt. Und die Welt erkennt immer mehr den Wahnsinn einer Dilettantentruppe im Goldenen Haus. Aber das macht es für die Aktienmärkte nicht leichter. Und wie der Rücktritt der SEC-Verantwortlichen für Insiderermittlungen wegen "Zurückpfeiffen" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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