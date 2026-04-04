Unterföhring (ots) -Zauberhaft irisch! Katelyn aus dem Raum Dublin gewinnt "The Voice Kids" 2026 und holt damit den Titel in TeamMichaelPatrick. Nach ihrem Solo-Auftritt mit dem Song "You Raise Me Up" und der gemeinsamen Team-Performance mit ihren beiden Mit-Finalisten verleiht ihr Coach Michael Patrick Kelly der 13-Jährigen bereits seinen Coach-Boost von fünf extra Prozentpunkten. Zur VoiceKids-Siegerin macht sie dann das TV-Publikum, das die junge Sängerin am Freitagabend klar an die Spitze der SAT.1-Musikshow votet. Damit schnappt sich das erste irische Talent-Coach-Duo zusammen den Pokal bei "The Voice Kids".Schöner Boost auch für SAT.1: Das VoiceKids-Finale legt am Freitagabend kräftig zu und verbucht mit 7,4 Prozent Marktanteil den Overnight-Staffelbestwert bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauern. Insgesamt fiebern 3,11 Millionen Menschen (Nettoreichweite ab 3 J.) am großen Finalabend mit.Coach Michael Patrick Kelly über VoiceKids-Siegerin Katelyn: "Heute ist ein 'A Dream Come True'-Tag für Katelyn und ich bin einfach übermäßig stolz, ihr Coach gewesen zu sein und werde auch über 'The Voice Kids' hinaus ihr Coach bleiben. Wenn Katelyn singt, ist etwas Besonderes in der Luft, sie berührt mit ihrer Stimme einfach die Herzen. Diese Gabe muss man unterstützen. Und vielleicht mache ich als Coach ja auch ein bisschen was richtig und es war nicht nur Anfängerglück bei TVOG, wenn jetzt auch bei meinem ersten Anlauf bei VoiceKids ein Talent den Titel ins Team holt." (lacht)Alle Infos und Fotos aus dem Finale zum Download: https://www.picdrop.com/joyn/tvkBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 04.04.2026 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Carina Castrovillariphone: +49 (0) 89 95 07 - 1108email: carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6249304