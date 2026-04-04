Golden Cross bestätigt ein Fosterville-ähnliches System - und jetzt wird tiefer gebohrt

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Gold notiert aktuell bei 4.608 US-Dollar pro Unze. Silber ist auf 73 US-Dollar pro Unze gestiegen.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Golden Cross Resources Ltd. (WKN: A4134N | ISIN: CA3808871097) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leser -

zum ersten Mal seit Jahren belohnt der Markt keine niedriggradigen Massenlagerstätten mehr.

Hochgradige Exploration steht wieder im Fokus.

Nicht optional. Nicht spekulativ.

Sondern entscheidend.

Denn bei diesen Preisen richtet sich die Aufmerksamkeit der gesamten Branche auf eine zentrale Frage:

Wo ist das nächste Fosterville?

Und genau hier beginnt Golden Cross Resources, dem Markt eine sehr konkrete Antwort zu liefern.

Der Wandel - von einzelnen Treffern zum System

Die meisten Junior-Unternehmen verbringen Jahre damit, eine einzige Sache zu beweisen:

Dass ihr Projekt überhaupt Gold enthält.

Golden Cross hat diese Phase bereits hinter sich gelassen.

Was die aktuellen Ergebnisse zeigen, ist deutlich bedeutender:

Der Nachweis eines Systems - nicht nur isolierter Treffer.

Über mehrere Zielgebiete hinweg - Aurora, Empress Reef und Welcome Reef - zeigt das Unternehmen nun:

Konsistente Mineralisierung

Wiederholbare strukturelle Kontrolle

Übereinstimmende geochemische Signaturen

So beginnen große Entdeckungen.

Nicht mit einem einzelnen Bohrloch.

Sondern mit einem Muster.

Aurora: Die Durchbruchszone

Der Fokus liegt aktuell klar auf Aurora - und das aus gutem Grund.

Die jüngsten Bohrergebnisse umfassen:

0,4 m @ 27,0 g/t Au

0,3 m @ 5,35 g/t Au

7 m @ 1,24 g/t Au

Diese Treffer sind:

Nicht tief

Nicht theoretisch

Sondern oberflächennah und bereits hochgradig

Und noch wichtiger:

Sie liegen innerhalb einer größeren mineralisierten Hülle.

Das ist entscheidend.

Denn in hochgradigen Systemen gilt:

Die Hülle zeigt, dass man nah dran ist

Die hochgradigen Spitzen zeigen, wo sich der Kern befindet

Warum Aurora mehr ist als nur hohe Gehalte

Viele Investoren schauen nur auf die Zahlen.

Erfahrenes Kapital schaut auf:

Die geologische Architektur.

Aurora zeigt genau das, was man in einem Tier-1-System sehen will:

Scherzonen-gebundene Goldmineralisierung

Netzwerke aus Spannungsadern

Arsen-Halos als Wegweiser

Das ist keine zufällige Verteilung.

Das ist:

Strukturiert. Vorhersagbar. Skalierbar.

Und genau das definiert:

Fosterville-ähnliche Lagerstätten.

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Das Fosterville-Modell wird sichtbar

Fosterville - eine der profitabelsten Goldminen der modernen Geschichte - entwickelte sich nach einem klaren Muster:

Breite Alteration und Arsen-Halos Auftreten von Antimon (Stibnit) Übergang zu extrem hochgradigen Zonen in der Tiefe

Golden Cross zeigt aktuell:

Phase 1 und Phase 2 gleichzeitig.

Das ist keine Spekulation.

Das ist die frühe Struktur eines hochgradigen Systems.

Das Antimon-Signal: Empress Reef

Bei Empress Reef wurden festgestellt:

Goldmineralisierung

Stibnit (Antimon) im Bohrkern

Das ist eines der wichtigsten technischen Signale überhaupt.

Denn Antimon wirkt in diesen Systemen als:

Wegweiser zu hochgradigen Zonen.

Das bekannte Muster:

Arsen zuerst

Antimon danach

Hochgradiges Gold in der Tiefe

Golden Cross beobachtet genau diese Abfolge.

Das erhöht die Wahrscheinlichkeit erheblich, dass:

Unterhalb der aktuellen Bohrungen noch deutlich höhere Gehalte liegen.

Welcome Reef: Der Skalierungsfaktor

Hier wird die Story deutlich größer.

Und genau hier schaut der Markt noch nicht genau hin.

Welcome Reef steht für:

Die erste moderne Bohrkampagne überhaupt

Ein historisch produktives Goldfeld

Einen separaten strukturellen Korridor

Und das Ergebnis?

Gold.

Nicht zufällig.

Sondern strukturell kontrolliert - und konsistent mit dem restlichen System.

Das bedeutet:

Das System ist nicht auf Aurora begrenzt.

Es erstreckt sich über:

Mehrere Trends

Mehrere Strukturen

Mehrere Zielgebiete

Das ist kein Einzelprojekt mehr.

Das ist Distrikt-Potenzial.

Mehrere Antiklinalen = Mehrere Lagerstätten

Golden Cross arbeitet entlang antiklinaler Faltenstrukturen - genau wie:

Fosterville

Costerfield

Sunday Creek

Diese Strukturen fungieren als Fallen für mineralisierende Fluide.

Und wo mehrere solcher Strukturen existieren, entstehen oft:

Mehrere Lagerstätten.

Golden Cross positioniert sich genau entlang dieser Korridore.

So entstehen große Gold-Distrikte.

Die Strategie: Gezielt zum Kern

Golden Cross bohrt nicht wahllos.

Sie verfolgen eine klare Strategie:

Vectoring - gezieltes Annähern an den Kern.

Dabei nutzen sie:

Arsen-Halos

Antimon-Vorkommen

Strukturdaten

Geophysik

Genau so wurde auch die Swan Zone in Fosterville entdeckt.

Nicht durch Zufall.

Sondern durch systematisches Vorgehen.

Die nächste Phase ist entscheidend

Das Unternehmen formuliert klar:

"Testen tieferer Erweiterungen… mit Fokus auf den heißeren Teil des Systems."

Das ist der entscheidende Moment.

Denn:

Flache Bohrungen zeigen das System

Mittlere Tiefen definieren die Struktur

Tiefe Bohrungen entdecken den Kern

Und im Kern:

steigen die Gehalte

verbessert sich die Kontinuität

explodieren die Bewertungen

Hier entstehen Entdeckungen.

Makro-Umfeld: Perfekter Rückenwind

Gold: 4.608 $

Silber: 73 $

Das bedeutet:

Produzenten erzielen Rekordmargen

Kapital ist vorhanden

Ersatz für abnehmende Reserven wird dringend benötigt

Was fehlt dem Markt?

Neue hochgradige Entdeckungen.

Und genau das adressiert Golden Cross.

Warum dieses Setup so stark ist

Golden Cross verfügt jetzt über:

Mehrere mineralisierte Zonen

Bestätigte hochgradige Treffer

Konsistente Strukturen

Geochemische Signaturen auf Tier-1-Niveau

Eine klare Strategie Richtung Tiefe

Das ist der Punkt, an dem jede große Entdeckung beginnt.

Von:

"Interessante Geologie"

Zu:

"Aktive Entdeckung im Gange"

Fazit

Golden Cross hat drei entscheidende Dinge bewiesen:

Das Modell funktioniert.

Das System ist real.

Die Mineralisierung ist wiederholbar.

Das allein bringt das Unternehmen vor die meisten Explorer.

Doch entscheidend ist, was jetzt kommt.

Golden Cross bohrt nun nach:

Dem Kern des Systems.

Und in einem Goldmarkt über 4.600 US-Dollar bedeutet das:

Der Übergang von:

Kleinen Explorern

Zu:

Multi-Milliarden-Dollar-Entdeckungen.

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